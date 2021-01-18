Ви здивуєтеся, але це працює! Чому не варто боятися визнавати своїх помилок

Нічого так не розбурхує і не викликає бажання обговорити це, як чужі помилки. Адже це типова "Зрада", яка так чудово заходить в соцмережах.

Чи можна закривати очі на помилки і йти далі, зціпивши зуби?

Якщо це дійсно помилка, і для вас і для вашої компанії має значення думка навколишніх або думка ваших клієнтів, то, я впевнений, що ні.

Як би це не було складно, помилки треба визнавати, і визнавати публічно.

Ось, чому це варто робити, і чому це однозначно буде корисним для вас:

Ви не будете виглядати нерозумно, а, навпаки. Якщо ви можете визнати помилку — це ознака розуму і адекватності.

Визнання помилки — це чесно, а чесність викликає прихильність до себе і клієнти вам довіряють більше.

Визнання помилки — це про те, що за брендом стоять люди, а не маркетингові шаблони або штампи. Ніхто не любить бездушні логотипи. Люблять конкретних людей і вони, багато в чому, формують ставлення до брендів. А людям властиво помилятися. Тому, якщо помилилися — визнайте помилку і вибачайтеся — це по-людськи.

Ми кілька разів публічно визнавали свої помилки і просили вибачення. І за акцію, коли давали кешбек на оплату штрафу за порушення ПДР, і за помилку з підбиттям підсумків у першому сезоні розділу "Нагороди" і за те, що змінили правила нарахування кешбеків на початку проєкту.

І, взагалі, ми досить регулярно факапимо, і дуже сумуємо з цього приводу, оскільки емоційно визнання помилок дається нелегко.

І, ось ще, у перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота, тому перемоги завжди загальні, а поразка — завжди однієї людини. Вибачайтеся від себе особисто, не прикривайтесь безликим "ми шкодуємо" і "ми припустилися помилки".

Перераховані правила не поширюються на політиків — вони ніколи не помиляються, як стверджують їх спічрайтери та PR-служби — помилки вони називають складними і непопулярними рішеннями, а особливо "досвідчені політики", як правило, взагалі видають свої помилки за перемоги.

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Публікується за згодою автора.