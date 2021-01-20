Скоропортящиеся кумиры. Почему украинцы не любят своих президентов

Где-то бывших президентов сажают. У нас — встречают в аэропорту "ласковым" словом. Но это частность. А вообще, интересный вопрос — почему президенты в Украине не могут заслужить народной любви? Ющенко ушел с позором. Януковича выкинули из страны. Порошенко ненавидят 70% украинцев. И Зеленский тоже идет к тому же результату.

Позвольте я дам свой ответ на этот вопрос — почему?

Потому, что задача любого президента Украины в XXI веке — отменить крепостное право. Ведь сегодня чиновники-неофеодалы могут уничтожить любого гражданина нашей страны.

Любой трудовой инспектор может выписать штраф в 300 000 тысяч предпринимателю, который в руках никогда не держал таких денег, и дальше государственная машина лишит бизнесмена, его семью, его детей не только средств к существованию, но и всего имущества.

Любой пожарный инспектор может повесить пломбы на ваш электрощит и ждать вашего визита, причем ему абсолютно пофиг, что там у вам замерзнет или испортится. Никакой ответственности, все по закону.

И так с каждой службой, с каждой ветвью власти. Украинцы в крепостничестве у чиновников, ждут освобождения. И если бы границы были закрыты, был бы бунт. Но они открыты.

А от президента требуется осуществление вот этого акта освобождения. Освобождения для миллионов людей. Но вместо этого все президенты работали над улучшением благосостояния своего ближайшего окружения, своего аппарата, соседних аппаратов, смежных аппаратов, топов госпредприятий.

Каждый концентрировал в своих руках ниточки всех ветвей власти. При каждом из них разрастался госаппарат, росли зарплаты чиновников. И каждый из них за это получал народную ненависть и презрение.

И Зеленского ждет та же участь. Его убеждают, что окружение осуществляет какие-то мощные реформы. Он сам еще недавно верил, что люди будут плакать, когда он будет уходить. Но большинство, согласно опросам, уже считает, что страна идет не туда. Аванс потрачен, работа не выполнена.

А значит, результат будет тот же — ненависть и презрение. И такие же встречи в аэропорту.

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Пубикуется с согласия автора.