Поле битвы — украинцы. Как элита и контрэлита ведут гибридную войну за наши умы и души

О политике, кино и наших карманах. В рамках "теории элит" выдающегося социолога Вильфредо Парето, контрэлита борется за власть с элитой в каждый текущий момент внутренней политической истории той или иной страны.

"Полем битвы" является сознание народа. Кто победит в битве, чьи аргументы, образы и мифы покажутся лучше, тот и завоевывает политическую власть в стране.

По сути, элита и контрэлита всегда ведут, выражаясь современным языком, идеологическую гибридную войну между собой за душу народа. А народ, как критики в кинозале, определяет, чья история, чье кино лучше. За того и голосует.

Поэтому соревнование между элитой и контрэлитой сводится к соревнованию исключительно в сфере "политического кино" — выполнять все, что они наобещали в борьбе за электоральные симпатии потом совершенно не обязательно.

И так — до очередных выборов, где элита и контрэлита начинают "крутить новое кино", основанное, как и всегда, на старых мифах и новых надеждах.

Обещания политиков даются не для того, чтобы их выполнять, а потому что перед выборами нужно что-то пообещать. Обещание — дело обязательное, а вот его выполнение — добровольное (постепенно уже сводится к следующему – обещаем обещать?).

Те, кто это понимает, самоустранились от участия (в качестве объектов, за душу которых идет война) в жалких постановках под названием "выборы".

Самое смешное и одновременно грустное не то, что элиты и контрэлиты обещают, не собираясь выполнять, а то, что народ (в основной массе) верит обещаниям.

И да, в значительной степени эти обещания делаются для создания дымовой завесы, чтобы не всем было понятно — одной рукой они шаманские движения для пущей убедительности делают, а другую поглубже в наш карман запускают…

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