Подзатыльник куму Путина. Почему Зеленский смог, а Порошенко побоялся

Зеленский ударил санкциями по Медведчуку и его каналам, вы уже знаете, наверное.

Компетентные товарищи говорят, что даже знаменитый ОАСК не может приостановить действие указа президента.

Конечно, очень хочется задать вопросы экспертам-"непорохоботам", как так получилось, что главный враг Кремля, величайший Гетман современности и Черчилль 21 века в одном лице не нашел в себе смелости прижучить Медведчука, "тупо нема повноважень", а жалкий зеленый клоун сумел.

Ну ничего, методичку подвезут, вы что-нибудь придумаете — может, Зеленский прогнулся под давлением п.ЕС и Деморды, например.

Хочется, но я не буду. И вот почему. Санкции-шманкции — это все ситуативная фигня, с моей точки зрения. Это не проявление системной работы, это возня и многоходовочки.

А что такое проявление системной работы? Известно что: судебная реформа, а в этом плане зрада на зраде и зрадой погоняет. Принимаются очередные позорные законопроекты.

Тем временем невиновные люди сидят уже больше года по делу Шеремета просто потому, что Зеленский не хочет, точнее, боится, огорчать авторитетного Авакова.

Поэтому меня не впечатляют непонятные ходы с непредсказуемыми последствиями, которые идут на ура у пионэрии, для которой главный критерий успеха — чтобы у "ваты" подгорело.

Хотя, разумеется, мощный подзатыльник куму Путина — это приятно.

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