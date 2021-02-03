Запотиличник куму Путіна. Чому Зеленський зміг, а Порошенко побоявся

Зеленський вдарив санкціями по Медведчуку і його каналах, ви вже знаєте, напевно.

Компетентні товариші кажуть, що навіть знаменитий ОАСК не може призупинити дію указу президента.

Звичайно, дуже хочеться поставити питання експертам-"непорохоботам", як так вийшло, що головний ворог Кремля, найбільший Гетьман сучасності і Черчилль 21 століття в одній особі не знайшов у собі сміливості притиснути Медведчука, "тупо нема повноважень", а жалюгідний зелений клоун зумів .

Ну нічого, методичку підвезуть, ви щось придумаєте — може, Зеленський прогнувся під тиском ЄС і Деморди, наприклад.

Хочеться, але я не буду. І ось чому. Санкції-шманкціі — це все ситуативна фігня, з моєї точки зору. Це не прояв системної роботи, це метушня і багатоходовки.

А що таке прояв системної роботи? Відомо що: судова реформа, а у цьому плані зрада на зраді і зрадою відгонить. Приймаються чергові ганебні законопроекти.

Тим часом невинні люди сидять уже більше року у справі Шеремета просто тому, що Зеленський не хоче, точніше, боїться, засмучувати авторитетного Авакова.

Тому мене не вражають незрозумілі ходи з непередбачуваними наслідками, які йдуть на ура у піонери, для якої головний критерій успіху — щоб у "вати" підгоріло.

Хоча, зрозуміло, потужний запотиличник куму Путіна — це приємно.

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Публікується за згодою автора.