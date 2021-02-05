Не войнами едиными. Как перестать спорить об истории и начать жить
Почему о том, кто, кого, когда убил и завоевал — мы выучиваем наизусть? А, вот, кто изобрел двигатель внутреннего сгорания, интернет, холодильник, контактные линзы, и т.д. — знают единицы. Хотя, это намного важнее для жизни и для развития цивилизации.
Каждый раз с этой "Историей" недоразумения. Почему она такая у нас противоречивая и вечно неутихающая?
Почему только и споры о том, кто-когда-как-зачем-и на кого-напал-победил или проиграл с миллионами жертв?
Но, ведь, это не вся история. А лишь ее воинствующая часть.
И единственным способом преодолеть бесплодность, бесконечность и опасность болезненных дискуссий о "нашей непростой истории" — это развернуть мышление людей совсем в другом направлении.
Увы, до тех пор, пока все учебники истории будут состоять только из войн, убийств, захватов, трупов, жертв, измен и т.д, мы будем оставаться в плену этих ужасных парадигм.
Более того, будем опять и опять повторять те же самые модели варварского жизнеустройства, что, собственно, и происходит.
И, поэтому, поколения детей, взращенные на историях про войны, императоров и убийц, впитывают эту кровожадную ментальность, словно живут в этой дикой пробирке.
И тогда о войнах они думают не как о преступлениях против человечества, а сокрушаются, что, типа, "жаль, что не добили — тех или других".
И, что когда они вырастут, то уже такое придумают, чтобы войну не проиграть, а выйти из войны победителем, и плевать на жертвы.
Происходит автоматический тюнинг на войны.
Этот безумный замкнутый круг нужно и можно прервать.
Как? Легко.
Просто осознать, что история состоит не только из войн и убийств.
И что в системе образования должно быть 5 курсов "Истории":
- История цивилизаций и культур.
- История открытий и изобретений.
- Истории знаменитых личностей.
- История страны и родного края.
- Футурология.
Почему о том, кто, кого, когда убил и завоевал — мы выучиваем наизусть? А, вот, кто изобрел двигатель внутреннего сгорания, интернет, холодильник, контактные линзы, и т.д. — знают единицы. Хотя, это намного важнее для жизни и для развития цивилизации.
Особенно важен пункт №5, в рамках которого будут генерироваться возможные сценарии развития будущего.
Потому что именно детям придется жить в этом будущем.
Так, почему бы им каждую неделю не пообсуждать его в сослагательном наклонении, наперед, "Что, если…".
Тогда в голове у детей будут возникать совсем другие образы и идеи. И у них будет возникать совсем другая история, как своей страны, так и глобального мира.
Просто нужно задать другой вектор.
Публикуется с согласия автора.