Не войнами едиными. Как перестать спорить об истории и начать жить

Каждый раз с этой "Историей" недоразумения. Почему она такая у нас противоречивая и вечно неутихающая?

Почему только и споры о том, кто-когда-как-зачем-и на кого-напал-победил или проиграл с миллионами жертв?

Но, ведь, это не вся история. А лишь ее воинствующая часть.

И единственным способом преодолеть бесплодность, бесконечность и опасность болезненных дискуссий о "нашей непростой истории" — это развернуть мышление людей совсем в другом направлении.

Увы, до тех пор, пока все учебники истории будут состоять только из войн, убийств, захватов, трупов, жертв, измен и т.д, мы будем оставаться в плену этих ужасных парадигм.

Более того, будем опять и опять повторять те же самые модели варварского жизнеустройства, что, собственно, и происходит.

И, поэтому, поколения детей, взращенные на историях про войны, императоров и убийц, впитывают эту кровожадную ментальность, словно живут в этой дикой пробирке.

И тогда о войнах они думают не как о преступлениях против человечества, а сокрушаются, что, типа, "жаль, что не добили — тех или других".

И, что когда они вырастут, то уже такое придумают, чтобы войну не проиграть, а выйти из войны победителем, и плевать на жертвы.

Происходит автоматический тюнинг на войны.

Этот безумный замкнутый круг нужно и можно прервать.

Как? Легко.

Просто осознать, что история состоит не только из войн и убийств.

И что в системе образования должно быть 5 курсов "Истории":

История цивилизаций и культур.

История открытий и изобретений.

Истории знаменитых личностей.

История страны и родного края.

Футурология.

Почему о том, кто, кого, когда убил и завоевал — мы выучиваем наизусть? А, вот, кто изобрел двигатель внутреннего сгорания, интернет, холодильник, контактные линзы, и т.д. — знают единицы. Хотя, это намного важнее для жизни и для развития цивилизации.

Особенно важен пункт №5, в рамках которого будут генерироваться возможные сценарии развития будущего.

Потому что именно детям придется жить в этом будущем.

Так, почему бы им каждую неделю не пообсуждать его в сослагательном наклонении, наперед, "Что, если…".

Тогда в голове у детей будут возникать совсем другие образы и идеи. И у них будет возникать совсем другая история, как своей страны, так и глобального мира.

Просто нужно задать другой вектор.

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Публикуется с согласия автора.