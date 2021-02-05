Не війнами єдиними. Як перестати сперечатися про історію і почати жити

Щоразу з цієї "Історією" непорозуміння. Чому вона така у нас суперечлива і вічно незатихаюча?

Чому тільки суперечки про те, хто-коли-як-навіщо і на кого-напав-переміг чи програв з мільйонами жертв?

Але ж це не вся історія. А лише її войовнича частина.

І єдиним способом подолати безплідність, нескінченність і небезпеку хворобливих дискусій про "нашу непросту історію" — це розгорнути мислення людей зовсім в іншому напрямку.

На жаль, до того часу, поки всі підручники історії складатимуться тільки з воєн, вбивств, захоплень, трупів, жертв, зрад і т.д, ми залишатимемося у полоні цих жахливих парадигм.

До того ж, знову і знову повторюватимемо ті ж моделі варварського життєустрою, що, власне, і відбувається.

І тому покоління дітей, вирощені на історіях про війни, імператорів і вбивць, вбирають цю кровожерну ментальність, немов живуть у цій дикій пробірці.

І тоді про війни вони думають не як про злочини проти людства, а журяться, що, типу, "шкода, що не добили — тих чи інших".

І що коли вони виростуть, то вже таке придумають, щоб війну не програти, а вийти з війни переможцем, і плювати на жертви.

Відбувається автоматичний тюнінг на війни.

Це божевільне замкнуте коло потрібно і можна перервати.

Як? Легко.

Просто усвідомити, що історія складається не тільки з воєн і вбивств.

І що в системі освіти має бути 5 курсів "Історії":

Історія цивілізацій і культур.

Історія відкриттів і винаходів.

Історії знаменитих особистостей.

Історія країни і рідного краю.

Футурологія.

Чому те хто, кого, коли вбив і завоював — ми вивчаємо напам'ять? А ось хто винайшов двигун внутрішнього згоряння, інтернет, холодильник, контактні лінзи, і т.д. — знають одиниці. Хоча це набагато важливіше для життя і для розвитку цивілізації.

Особливо важливий пункт №5, у межах якого генеруватимуться можливі сценарії розвитку майбутнього.

Тому що саме дітям доведеться жити в цьому майбутньому.

Тож чому б їм щотижня не пообговорювати його в умовному способі, наперед, "Що, якщо...".

Тоді в голові у дітей виникатимуть зовсім інші образи та ідеї. І у них виникатиме зовсім інша історія, як своєї країни, так і глобального світу.

Просто потрібно задати інший вектор.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.