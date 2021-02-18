Samsung как национальная идея. Почему Южная Корея не стремится в Евросоюз

Кто-нибудь слышал, чтобы Южная Корея стремилась в Европейский Союз?

Или, чтобы Южная Корея хотела жить по американским стандартам?

Или, чтобы Южная Корея желала объединиться с Норвегией, потому что это ей выгодно нефте-газо поставками?

Кто-нибудь слышал, чтобы Южная Корея стремилась объединяться хоть с кем – в далеких краях, или хотя бы со своими мощными соседями?

Кто-нибудь слышал жалобы Южной Кореи на отсутствие природных ресурсов и денег? Или ворчание, что им мешает развиваться вражеская Северная Корея?

Я спросил вчера одного корейца – почему так?

Он сказал: нам и в голову не приходило ставить ф а н т о м н ы е цели – "куда-то вступить" и от этого что-то "поиметь". Мы поставили правильные цели: создать свою превосходную точечную продукцию и опередить всех в мире. Удивить и убедить всех своими всемирными брендами, чтобы о них все знали и стремились их купить.

Сказано – сделано. И, сразу пошло: Самсунг, LG (перед этим Gold Star), Хюндай, KIA, и т.д.

Так что, главное – правильно определить цели. Сосредоточиться на них. Взять темп. Быстро их достичь. И наслаждаться достигнутым.

Вот такой алгоритм.

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