Samsung як національна ідея. Чому Південна Корея не прагне в Євросоюз

Хто-небудь чув, щоб Південна Корея прагнула до Європейського Союзу?

Або, щоб Південна Корея хотіла жити за американськими стандартами?

Або, щоб Південна Корея хотіла обʼєднатися з Норвегією, тому що це їй вигідно нафтогазопостачаннями?

Хто-небудь чув, щоб Південна Корея прагнула обʼєднуватися хоч з кимось — у далеких краях, або хоча б зі своїми потужними сусідами?

Хто-небудь чув скарги Південної Кореї на відсутність природних ресурсів і грошей? Або бурчання, що їм заважає розвиватися ворожа Північна Корея?

Я запитав учора одного корейця — чому так?

Він сказав: нам і в голову не приходило ставити ф а н т о м н у мету — "кудись вступити" і від цього щось "отримати". Ми поставили правильні цілі: створити свою чудову точкову продукцію і випередити всіх у світі. Здивувати і переконати всіх своїми всесвітніми брендами, щоб про них усі знали і прагнули їх купити.

Сказано — зроблено. І відразу пішло: Самсунг, LG (перед цим Gold Star), Хюндай, KIA тощо.

Тому головне — правильно визначити цілі. Зосередитися на них. Взяти темп. Швидко їх досягти. І насолоджуватися досягнутим.

Ось такий алгоритм.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.