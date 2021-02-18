Samsung як національна ідея. Чому Південна Корея не прагне в Євросоюз
Хто-небудь чув, щоб Південна Корея прагнула до Європейського Союзу? Хто-небудь чув скарги Південної Кореї на відсутність природних ресурсів і грошей? Або бурчання, що їм заважає розвиватися ворожа Північна Корея? Я запитав в одного корейця — чому так?
Хто-небудь чув, щоб Південна Корея прагнула до Європейського Союзу?
Або, щоб Південна Корея хотіла жити за американськими стандартами?
Або, щоб Південна Корея хотіла обʼєднатися з Норвегією, тому що це їй вигідно нафтогазопостачаннями?
Хто-небудь чув, щоб Південна Корея прагнула обʼєднуватися хоч з кимось — у далеких краях, або хоча б зі своїми потужними сусідами?
Хто-небудь чув скарги Південної Кореї на відсутність природних ресурсів і грошей? Або бурчання, що їм заважає розвиватися ворожа Північна Корея?
Я запитав учора одного корейця — чому так?
Він сказав: нам і в голову не приходило ставити ф а н т о м н у мету — "кудись вступити" і від цього щось "отримати". Ми поставили правильні цілі: створити свою чудову точкову продукцію і випередити всіх у світі. Здивувати і переконати всіх своїми всесвітніми брендами, щоб про них усі знали і прагнули їх купити.
Сказано — зроблено. І відразу пішло: Самсунг, LG (перед цим Gold Star), Хюндай, KIA тощо.
Тому головне — правильно визначити цілі. Зосередитися на них. Взяти темп. Швидко їх досягти. І насолоджуватися досягнутим.
Ось такий алгоритм.
Публікується за згодою автора.