Февральские пушки. Любимая книга Кеннеди, которую не читали члены СНБО Украины

В основном, книги описывают истории, реальные или вымышленные. Есть те, которые ею занимаются. Или хотя бы точно влияют на ее течение.

Среди последних — The Guns of August ( "Августовские пушки"), книга американской писательницы Барбары Вертгайм Такман о том, как самоуверенность и беспечность чиновников привели к ряду фатальных ошибок, которые обернулись катастрофой Первой мировой.

К счастью, Джон Кеннеди прочитал эту книгу накануне Карибского кризиса.

Википедия утверждает, что "президент США Джон Кеннеди был настолько поражен книгой, подарил ее копии всем членам его кабинета, главным военным советникам и советовал им прочитать.

Он [Кеннеди] часто цитировал это произведение и хотел, чтобы его прочитал "каждый офицер в армии". Впоследствии "секретарь армии послал копии в каждую американскую военную базу в мире". "Августовские пушки" стали одним из факторов мирного решения Карибского кризиса, особенно, учитывая сходство быстрой эскалации ситуации и возможных негативных последствий"

Я бы хотел, чтобы украинская власть сегодня отложила в сторону все дела и собравшись в формате СНБОУ вслух читала "Августовские пушки". Чтобы завтра не было поздно. И их самоуверенность и беспечность не взорвалась в Украине очередной Руиной.

Потому что вчера у меня сложилось впечатление, что украинские чиновники живут на какой-то подводной лодке. Когда общество штормит: тарифы, экономический кризис, обострение на Донбассе, пандемия, Стерненко — у них "тишь и благодать".

Очередные стратегии бесконечной судебной реформы, фискализация, Степанов с прокладкой "Божья благодать" в костюме за $ 7 тыс., председатель СБУ, за полтора года так и не разобрался, как работает "контора" и какие-то странный тип, который по странному стечению обстоятельств возглавляет министерство юстиции (то есть справедливости!) в Украине.

Просто какая-то библейская история. За окнами вот-вот разверзнутся небеса и начнется потоп, а они "едят, пьют, покупают, продают, сажают деревья и строят дома". Эти люди живут "под собой не чуя страны". В отличие от Петра Порошенко, они даже не пытаются пустить народу туман в глаза. Им кажется, что они все контролируют, что в стране все в порядке …

К сожалению, я почти уверен, что Зеленский и его команда редко читают книги. Абсолютно уверен, что они даже не слышали о "Августовских пушках". И, конечно, сегодня на заседании СНБОУ они, вместо думать, что делать с проблемой Стерненко, и в дальнейшем будут играть в санкции, которые им так понравились своей безотказностью и простотой.

Но, я искренне надеюсь, что они слышали хотя бы о печальной судьбе Керенского и его Временного правительства.

И, может, кто-то из взрослых в этой детской песочнице, вроде Данилова или Авакова, расскажет им, что исторические кровавые катастрофы, последствия которых десятилетиями отхаркивают страны, — это, прежде всего, прямое следствие близорукости и беспечной самоуверенности власти.

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