Историческая ответственность. Понесут ли наказание те, кто сдал Крым?

Печальная годовщина начала аннексии Крыма и политические предохранители на будущее.

В своем материале о тех событиях, ВВС разместила фотографии президента Зеленского и Петра Порошенко с цитатами из их выступлений. Два взгляда на события в Крыму.

Позиция Зеленского: мы никогда не допустим этого вновь и не забудем (в смысле, не простим) тех, кто позволил этому произойти.

Позиция Порошенко: ВСУ в 2014-м году не было, ничего сделать было нельзя.

Очевидно, что позиция Порошенко глубоко ущербна. Ведь, в случае новой агрессии, неважно откуда, всегда можно будет вновь сказать, что "мы не готовы". Зрелость нации как раз и проявляется в том, что сопротивление оказывается при любых обстоятельствах.

Позиция президента Зеленского мне чем-то напоминает ту трансформацию взглядов на оккупацию, которая произошла на греческом Кипре.

Я очень хорошо знаю позицию кипрских элит на исторические события 1974-го года, связанные с вторжением турецких войск на остров. Бывал и на северном Кипре.

Кипрская история чем-то похожа на нашу.

Радикальная националистически настроенная часть греческой общины острова решила ускорить интеграцию с Грецией (так называемый энозис), которую не воспринимала другая часть населения (те же киприоты, только турецкого происхождения).

Государственный переворот/революция, националистическое правительство, объявленное Турцией "хунтой", вторжение турецких войск на север Кипра для защиты этнических турок-киприотов.

Отказ Греции помочь, такой же отказ "международных гарантов" в лице Великобритании, бои за аэропорт в Никосии, оккупация 35% территории страны и половины столицы.

Греки-киприоты тоже не были готовы к такому вторжению, и были уверены в гарантиях Запада. Соотношение сил местного ополчения и турецких войск было намного хуже, чем в случае с аннексией Крыма.

Греки-киприоты потеряли в той войне пять тысяч человек, для страны с миллионом жителей — это очень много. Но они оказали сопротивление.

Так, в чем же состоит трансформация взглядов на те события, произошедшая на греческом Кипре?

Если хочешь стать врагом грека-киприота — попытайся оправдать турецкую оккупацию севера острова. Для местных жителей — эта тема священна, для них турки — оккупанты.

Но, в то же время, они не снимают ответственности со своих безответственных политических элит, которые допустили подобное.

Греки-киприоты убеждены, что люди, осуществившие в стране вооруженный переворот, обязаны были просчитать все риски и вероятность турецкого вторжения. Если не смогли этого сделать — значит, тоже виновны перед своим народом.

Вот в этом мы пока и не похожи на греков-киприотов.

У нас любая дискуссия об ответственности украинских политических элит за 2014-й год, вызывает сразу шквал критики со стороны "ядреного электората" Петра Алексеевича, которые говорят об "оправдании насильника" и "размывании" ответственности РФ.

Киприоты судили участников "хунты", которые своими действиями открыли ящик Пандоры и сделали возможной оккупацию части страны. Несколько фигурантов получили десятки лет тюремного заключения, кстати, за "государственную измену".

Позиция Зеленского в контексте Крыма — это объективный и правильный процесс. По мере выздоровления нации он будет лишь усиливаться. Если не возлагать на политические элиты ответственность за их действия или бездействие, то ситуация, подобная 2014-му году, может повторится вновь.

Ответственность за те события — это предохранитель, который заставит в будущем руководство страны действовать так, как гласит Конституция и законы, а не так, как им казалось правильным, как им думалось и моглось.

Я уверен, что лет через двадцать, многие, к тому времени, уже престарелые участники тех событий, которые управляли страной, понесут ответственность за то, что допустили такое.

И это ни в коей мере не изменит нашего негативного отношения к аннексии Крыма.

Это два разных уровня исторической ответственности, две параллельные прямые, которые вследствие искривления исторического пространства пересеклись в конце февраля 2014-го года.

Будем надеяться, пересеклись один раз. А для этого, нужно наказать виновных и не забыть их имена.

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Публикуется с согласия автора.