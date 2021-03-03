Двумя руками за. Поможет ли сенсорная кнопка избавить Раду от кнопкодавов?
Народных депутатов обяжут голосовать двумя руками, чтобы отучить от "кнопкодавства". Унизительно? Конечно! А что делать, если лучшие представители украинского народа, пишущие законы для многомиллионной страны, не способны себя контролировать?
Народных депутатов обяжут голосовать двумя руками, чтобы отучить от "кнопкодавства". Отныне свободную руку придется держать на сенсорной кнопке, дабы не совершать ею деяний низменных, предосудительных и в высшей степени непотребных.
Это не шутка, не фейк и даже не "кремлевский нарратив". Они взаправду собрались отвлечь внимание нардепов одной кнопкой, дабы те не жали на другую. И это логично!
Младенцам, к примеру, надевают рукавички, чтобы те физически не могли поцарапаться. Коробочки с детскими лекарствами оснащены "безопасными" крышками, которые не всякий взрослый откроет. Я еще помню времена, когда малышей отучали сосать пальцы, намазывая их горчицей. Улавливаете?
Если взрослый человек физически не способен блюсти общепринятые правила, то и обращаться с ним приходится, как с несмышленышем.
Оказалось, что парламентариям необходимо в самом прямо смысле вязать руки, чтобы те не нарушали закон, голосуя вместо коллег. То есть можно бы обойтись веревкой, но теперь в моде все сенсорное.
Унизительно? Конечно! А что делать, если лучшие представители украинского народа, пишущие законы для многомиллионной страны, не способны себя контролировать? Только защищать от самих себя.
К тому же введение двухкнопочной системы заставит нардепов исправно ходить на работу. Карточку товарищу по фракции уже не передашь. Выходит, что это еще и аналог звонка классного руководителя маме и папе учащегося.
Нет, можно бы наказывать прогульщиков рублем, штрафуя за пропуск пленарных заседаний, но все мы понимаем, что на зарплату народные избранники давно уж не живут. Кормятся депутаты из сумок и чемоданов лоббистов, готовых "отблагодарить" за поддержку нужных законопроектов.
В общем, друзья, считаю эту идею полезной и весьма забавной. Полезной, конечно же, не для избирателя, но для спонсоров и руководителей парламентских фракций, которым нужно держать в узде этих великовозрастных детишек.
Нам же от их второй кнопки прока никакого. Если депутата нужно силой принуждать к участию в пленарном заседании, то едва ли он станет защищать интересы своего избирателя, писать толковые законопроекты, грамотно дополнять чужие и голосовать, руководствуясь принципами.
Да нет же! Раньше от бездумно передавал карточку товарищу, а теперь станет бездумно давить на кнопочки, голосуя за инициативы, выгодные кому угодно, но только не нам.
И эту проблемы "защитой от дурака" решить невозможно.
Публикуется с согласия автора.