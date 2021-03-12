Когда "Дія" не діє. Почему не надо спешить прощаться с бумажными документами

Решив приобщиться к диджитализации, установил хваленое приложение "Дія" и загрузил в него все свои документы. Идея казалась отличной. Телефон так и так постоянно в кармане, а кипу документов за собой таскать уже не надо. Очень я всяческие инновации люблю и уважаю!

Начал тестировать и как-то сразу пригорюнился. Иначе я себе эти "Нью-Васюки" представлял. Как-то ярче и ширше их государство малюет.

Во-первых, Интернет, без которого "Дія" почему-то не діє. Учтите, что электронные техпаспорт и водительское удостоверение – вовсе не картинки в приложении.

Их действительность еще подтвердить нужно. А для этого следует запросить проверочный QR-код, который господин полицейский любезно считает хитроумным устройством.

Проблема в том, что на Одесской трассе все это не работает. Там с доступом в Интернет прямо беда. Подозреваю, что в украинской глубинке с этим еще хуже.

В итоге, электронный документ вы предъявить не можете, а бумажный оставлен дома жадным до прогресса владельцем. И получай теперь штраф, дорогой водитель! А то картинки он тут сотрудникам показывает.

Во-вторых, паспорт, с которым дела обстоят еще хуже. Если полицейских обязали иметь при себе высокотехнологичное считывающее устройство, то все прочие вам ничем не обязаны.

Будьте готовы к тому, что электронным паспортом воспользоваться не удастся. Напомню, что без паспорта во время карантина ходить не рекомендуется. Можно, знаете ли, штраф схлопотать.

В поезде вас также могут поджидать неприятности. Нет у проводника считывающего устройства, и вы уже никуда не едете. Минцифра, кстати, честно предупреждает об этом на своем официальном сайте. На случай технических проблем, дескать, пассажиру неплохо бы иметь при себе обычный паспорт.

То есть, проблемы могут и почти наверняка возникнут всюду, где вы предъявляете документы. А потому всем желающим поучаствовать в государственном эксперименте настоятельно рекомендую иметь при себе папочку с обыкновенными документами. Будущее в Украине пока не наступило.

Первоисточник: телеграм-канал автора.

Публикуется с согласия автора.