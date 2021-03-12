Коли "Дія" не діє. Чому не треба поспішати прощатися з паперовими документами

Вирішивши долучитися до діджиталізації, встановив хвалений додаток "Дія" та завантажив у нього всі свої документи. Ідея здавалася відмінною. Телефон і так постійно в кишені, а стос документів за собою тягати вже не треба. Дуже я всілякі інновації люблю і поважаю!

Почав тестувати і якось відразу зажурився. Інакше я собі ці "Нью-Васюки" представляв. Якось яскравіше і ширше їх держава малює.

По-перше, інтернет, без якого "Дія" чомусь не діє. Врахуйте, що електронні техпаспорт і посвідчення водія — зовсім не картинки в додатку.

Їхню дійсність ще підтвердити потрібно. А для цього варто запросити перевірку QR-коду, який пан поліцейський люб'язно вважає хитромудрим пристроєм.

Проблема в тому, що на одеській трасі все це не працює. Там з доступом в інтернет біда. Підозрюю, що в українській глибинці з цим ще гірше.

У підсумку електронний документ ви пред'явити не можете, а паперовий залишений удома жадібним до прогресу власником. І отримуй тепер штраф, дорогий водію! А то картинки він тут співробітникам показує.

По-друге, паспорт, з яким справи йдуть ще гірше. Якщо поліцейських зобов'язали мати при собі високотехнологічний пристрій, що зчитує, то всі інші вам нічим не зобов'язані.

Будьте готові до того, що електронним паспортом скористатися не вдасться. Нагадаю, що без паспорту під час карантину ходити не рекомендується. Можна, знаєте, штраф заробити.

У поїзді вас також можуть чекати неприємності. Немає в провідника зчитувача, і ви вже нікуди не їдете. Мінцифра, до речі, чесно попереджає про це на своєму офіційному сайті. На випадок технічних проблем, мовляв, пасажиру непогано б мати при собі звичайний паспорт.

Тобто, проблеми можуть і точно виникнуть всюди, де ви пред'являєте документи. А тому всім охочим взяти участь у державному експерименті наполегливо рекомендую мати при собі теку зі звичайними документами. Майбутнє в Україні поки не настало.

Першоджерело: телеграм-канал автора.

Публікується за згодою автора.