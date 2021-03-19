Повангуем? Почему выстраивание работающей модели будущего так же сложно, как физика и математика

Нередко замечаю, что даже в чем-то гуманитарно одаренные люди оказываются лишенными гуманитарного слуха. В первую очередь, потому, что игнорируют информацию, которая не укладывается в их картину мира. Все, что работает на ее подтверждение, безусловно одобряется, а если нет — считается чушью, манипуляцией и вообще "не о том".

Такая фильтрация, конечно, не совместима не только с интеллектуальной честностью и критическим мышлением, но, по сути, и с гуманитарным знанием, как таковым.

Хотя, тому или иному из новоявленных "лидеров мнений" и его интернет-секте их гуманитарная позиция может казаться обьективной и безупречной. А почему нет? Люди-то вроде не глупые, умеют читать и писать книги, заканчивали вузы, голова на плечах тоже вроде имеется …

Но все не так просто.

Хорошо об этом сказал выдающийся антрополог, историк культуры и филолог Лев Самуилович Клейн:

"Простота гуманитарного знания кажущаяся. Она привлекает ко всяким интернетным форумам массу фриков и графоманов, которым кажется, что физикой и математикой овладеть трудно, а тут все просто. Язык обычный, несколько терминов легко усвоить, и решай все проблемы запросто! Им невдомек, что за каждым фактом тут стоят связанные с ним теории, а за каждым законом — масса оговорок и исключений, условий и подвохов. Что нужно знать все связи и опыты решения. Что каждая идея должна быть включена в теоретические системы. Нередко даже опытные ученые естественных и точных наук попадаются в эти сети…

Важно

Пальцем в небо. Почему в футуристических прогнозах будущее всегда похоже на настоящее

Но будущее решается именно гуманитарным знанием и культурой. Я в этом убежден. Именно они просвещают народ и позволяют ему не идти на посулы демагогов и политических шарлатанов".

То есть, к будущему можно подойти как к задаче, которую нужно решить.

Помните, как в школе вы могли несколько раз, решая задачу, получать ответ, который был неверным, но вам-то он казался правильным. И только потом выяснялось, что вы что-то не учли, что-то недопоняли, где-то ошиблись…

Вот так и с будущим. Откуда вы знаете, что ваш ответ правильный? Тем более, что ни физика, ни математика, ни ученая степень, ни социальный статус, ни успешный бизнес, ни тысячи подписчиков в фб, ни поставленный спектакль, снятый фильм или изданная вами книга — они вам здесь не помогут.

Будущее — это особая, визионерская технология, доступная, если не брать в расчет Вольфа Мессинга, только области специфически ориентированного гуманитарного знания.

Любая идеология, шовинизм и пропаганда, а также убеждение в том, что "все просто", "и так понятно", "я не глупее некоторых" — просто подставляют в решение нужный ответ, который привлекает ложной очевидностью, но, увы, не является правильным.

Проблема в том, что на темы будущего мира и Украины часто рассуждают люди, которые не умеют, не могут или не хотят ставить "свои идеи" и "очевидные факты" в соответствие с теоретическими системами, нелинейной полнотой смыслов и опытом решений, наработанных человечеством в гуманитарной сфере.

Причем, как верно заметил Клейн, в эту ловушку запросто попадают даже "лидеры мнений" - опытные ученые, неплохие писатели, да и в целом, довольно адекватные и успешные люди. А уж, что говорить об остальных?

Чтобы решить "задачу о будущем" мало подставить в нее ответ, который кажется вам очевидным и правильным. Ее нужно каждый раз именно РЕШАТЬ ЗАНОВО, а не угадывать или брать предложенный готовый ответ.

А это намного труднее, поскольку требует определенных навыков мышления, отказа от "гуманитарной лени" и "права на истину".

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