Язык мой – друг мой. Почему для программистов языки важнее математики

Вот как ломаются стереотипы! Считается, что для того, чтобы стать хорошим программистом, человеку нужно хорошо разбираться в математике и иметь математические способности.

И их отправляют учиться на физ-мат-кибернетические факультеты.

Однако! Оказалось, что наиболее полезным навыком для программистов оказалась вовсе не математика, а способность к изучению языков.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из университета Вашингтона, опубликованного в журнале Nature‘s Scientific Reports.

В исследовании приняли участие 42 человека, которые до этого никогда не учились программировать. В начале эксперимента участники прошли тесты на внимание, память, логику, способности к языкам, счету и решению математических задач.

Лучше всего себя показали участники с высокими способностями к языкам, памяти и логике.

Математические способности же почти не показали корреляции.

Просчет заключается в том, что программирование и кодирование ошибочно сочетают с цифрами, расчетами и алгоритмами. А на самом деле, ключевыми словами являются языки.

Причем, не только иностранные, но и языки программирования. То есть, совсем другой ряд знаний.

Программистам легко даются английский, испанский, Python, Java, Паскаль, и др. А вот матанализ с интегралами – не очень.

Так что теперь будущим айтишникам надо очень хорошо думать, какой выбрать вуз.

Чтобы не прогадать, не потерять время и не утратить свои природные способности.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.