Мова моя — друг мій. Чому для програмістів мови важливіші за математику

Ось, як ламаються стереотипи! Вважається, що для того, щоб стати хорошим програмістом, людині потрібно добре розбиратися в математиці і мати математичні здібності.

І їх відправляють учитися на фіз-мат-кібернетичні факультети.

Однак! Виявилося, що найбільш корисною навичкою для програмістів виявилася зовсім не математика, а здатність до вивчення мов.

Про це свідчать результати дослідження вчених з університету Вашингтона, опублікованого в журналі Nature's Scientific Reports.

У дослідженні взяли участь 42 людини, які до цього ніколи не вчилися програмувати. На початку експерименту учасники пройшли тести на увагу, пам'ять, логіку, здібності до мов і розв'язання математичних задач.

Найкраще себе показали учасники з високими здібностями до мов, пам'яті і логіки.

Математичні здібності ж майже не показали кореляції.

Прорахунок полягає в тому, що програмування і кодування помилково поєднують з цифрами, розрахунками та алгоритмами. А насправді, ключовими словами є мови.

Причому не тільки іноземні, а й мови програмування. Тобто зовсім інший ряд знань.

Програмістам легко даються англійська, іспанська, Python, Java, Паскаль тощо. А ось матаналіз з інтегралами — не дуже.

Тому тепер майбутнім айтішникам треба дуже добре думати, який вибирати ВНЗ.

Щоб не помилитися, не втратити час і не втратити свої природні здібності.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.