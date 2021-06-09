На чемодане с деньгами. Во что Украине обходится благоденствие десятка олигархов

Ключевая ошибка Зеленского, сделанная им сознательно — он решил бороться с олигархами, как с персонифицированным злом, "назначая" олигархами всех, у кого есть условно 100 млн дол.

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Самое смешное в этой модели — привязка статуса олигарха к одному миллиону прожиточных минимумов. Как насмешка и над олигархами, и над миллионами граждан, живущими на этот минимум.

За кулисами этой медийной борьбы с олигархами остается настоящий "ценник". Зеленский ровным счетом ничего не делает для борьбы с монополиями и олигархической системой экономики, как таковой.

Он борется с "прыщом", а не "забитыми порами". Занимается "выдавливанием" этого "прыща", а не "личной гигиеной" экономики.

Понятно, что при такой политике монополии при Зеленском будут лишь расцветать на фоне укрепления его персональной власти под предлогом борьбы с "олигархами". Он и "борец" с ними и главный "гарант" их безбедного существования.

Между тем, борьба с олигархической моделью — это прежде всего борьба с монопольными ФПГ.

Именно поэтому, в США начинали с антитрестовского акта Шермана и борьбы с топливной монополией Рокфеллера.

А теперь — о ценнике.

Каждый год Украина добывает порядка 40 млн. тонн железной руды. При средней цене в 150 дол/т, стоимость добытого составляет 6 млрд. дол. в год при минимальных затратах, учитывая характер украинских месторождений.

При этом, в бюджет поступает сумма ренты, уплачиваемой от добычи природных ресурсов, в размере 40-50 млрд. грн., из которых более 90% — это рента за добычу природного газа и нефти.

А ведь природные ресурсы у нас принадлежат народу. Так об этом написано в документе, называемом Конституцией, о которую в Украине не вытер ноги разве что ленивый.

Таким образом, отдав добычу железной руды в частные руки, наша страна теряет примерно 4 млрд. дол. в год, которые поступали бы в бюджет в случае национализации отрасли (кстати, в условиях войны или поствоенного кризиса, многие страны национализируют добывающие отрасли, как это сделали в Великобритании после Второй мировой).

4 млрд. долларов — это в два раза больше, чем мы получили от МВФ в 2020-м.

Это в значительной мере — компенсация дефицита Пенсионного фонда (при этом, у нас пугают украинцев, то повышением пенсионного возраста, то вообще грозят перестать платить пенсии через 15 лет).

Примерно такой же ресурс могло бы дать создание государственной экспортной логистической компании, контролирующей экспорт зерна из страны и обеспечивающей фермеров (особенно малые и средние хозяйства) высокими закупочными ценами.

Но нам, конечно, расскажут, что низкая внутренняя цена на железную руду для меткомбинатов ФПГ, контролирующих ГОКи, нужна для обеспечения их конкурентоспособности на внешних рынках при продаже полуфабрикатов в виде слябов и квадратных заготовок.

Важно

Список Зеленского. Появится ли в Украине почетное звание "реестровый олигарх"?

За счет чего они и выполняют социальную функцию и создают рабочие места. А свободный экспорт зерна необходим для притока частных инвестиций в аграрный сектор.

Но тогда власть должна честно об этом говорить людям, чтобы они понимали, что благоденствие десятка ФПГ в стране обходится нам с вами примерно в 10 млрд. дол. в год (и это только по зерну и руде!), — то есть, четвертую часть доходов государственного бюджета.

И пусть люди сами решат, нужна ли им такая конкурентоспособность большого бизнеса. А может, лучше удвоить пенсии?

Жертвенность — это то, что прививали нашим людям с рождения в Советском Союзе. Но тогда жертвовали для светлого будущего и социальных гарантий в настоящем.

Но почему пассивная жертвенность миллионов ради очень светлого настоящего десятка семей продолжается до сих пор, в условиях якобы открытого общества?

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.