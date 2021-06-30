Ставки на победу в ЧЕ-2020-2021. Как делать правильные прогнозы в футболе

О том, как правильно прогнозировать в футболе. Есть два подхода к прогнозированию — гносеологический и политический.

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Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. При оценке поведения сложных систем прогноз почти невозможен — поскольку число вероятных вариантов развития событий неисчислимо велико.

Судя по количеству прогнозов на победителя ЧЕ по футболу/на исход того или иного матча, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает.

Но, смелых прогнозистов можно понять – уж больно высок интерес к ЧЕ, а страсть к прогнозированию неистребима т.к. общество плохо относится к состоянию неопределенности, поэтому для преодоления неопределенности (на самом деле — для создания видимости преодоления неопределенности), общество психологически нуждается в прогнозировании.

В таких случаях нужно применять политический подход к прогнозированию. Для того, чтобы эксперта запомнили как удачливого прогнозиста сложных процессов, желательно занимать противоположную точку зрения по отношению к доминирующей в общественном дискурсе и активно об этом заявлять.

Но всегда оговаривать свой прогноз некоторыми дополнительными условиями.

Например – Дания выйдет в финал ЧЕ, если:

- в ¼ финала

а) сможет успешно выходить из-под вязкого компактного прессинга Чехии и найдет противоядие против ее специфической атаки (продвижение вдоль бровки с двумя дальнейшими вариантами – разрезающий пас в свободный полуфланг или длинный перевод на противоположный фланг, который соперник освободил из-за умно организованного перегруза на фланге, где идут «предварительные ласки»);

- в ½ финала

б) нейтрализует фланговую активность Киммиха и Госсенса, приставит к Кроосу персональщика, который пресечет его длинные диагонали (в случае выхода Германии);

в) "пересушит" скучную эффективность Англии и использует пробелы (некомпактность и посредственная подстраховка) ее центральных защитников (в случае выхода Англии).

Что происходит потом? В случае НЕ выхода Дании в финал никто не запомнил бы прогнозистов, которые ставили на это, потому что таких большинство.

А тот прогнозист, который ставил на выход Дании в финал, всегда мог бы объяснить свой несбывшийся прогноз невыполнением его дополнительных условий:

г) Чехия связала прессингом, Коуфал "рвал" свой фланг, Шик открывался на противоположном;

д) немцы растянули оборону Дании, Госсенс и Киммих были неудержимы, Кроос умело дирижировал диагональными "кроссами";

е) Англия "засушила" игру в меру и создала больше, чем допустила.

Но в случае выполнения условий "а", "б", "в" и выхода Дании в финал, вся слава принадлежала бы такому прогнозисту, и он получил бы общественные выгоды.

Скорее всего, это единственно правильная стратегия из возможных, если прогнозист желает извлечь максимальную выгоду для себя.

Следовательно, при оглашении прогноза целесообразно занимать непопулярную, противоположную мнению большинства, позицию.

Делать это уверенно и относительно аргументировано. Но всегда обуславливать наступление прогнозируемых событий, как минимум, одним условием, а лучше, если условий будет несколько (но немного — 2-3).

Рано или поздно один из сделанных по такой методике прогнозов сбудется, и тогда сделавший его эксперт обретет всеобщее признание.

Первоисточник.