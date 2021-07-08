Утром стулья, вечером деньги. Почему Украина не продвигает свой экспорт в кредит

Прошло уже четыре года с момента принятия закона про ЭКА (экспортно-кредитное агентство Украины). Однако за это время агентство так и не начало работу.

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Спросите, а в чем суть работы этого агентства и зачем оно нужно?

Покажу на нескольких примерах. Перед Евро-2012 Украина закупила корейские поезда Hyundai. Денег на покупку этих поездов у нас не было. Поэтому государственный корейский Эксимбанк (ЭКА) выдал нам низкопроцентный кредит на покупку этих поездов.

Еще один пример. В прошлом году украинская делегация ездила в Великобританию, где заключили контракт на покупку британских катеров. И снова же, в ввиду отсутствия денег у нашей страны, британское ЭКА -UKEF любезно предоставило нам кредит.

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Ну и последний пример. На днях в СМИ просочилась информация, что украинское правительство подписало соглашение с Китаем о льготных китайских кредитах на строительство инфраструктурных проектов. По условиям этого соглашения, Украина сможет брать кредит в китайском Эксимбанке под 2% годовых.

Во всех этих перечисленных примерах, Украина не получала денег на свои государственные счета.

Эти деньги даже не покидали пределы своих стран и перечислялись на счета конкретных компаний, которые должны производить для нас закупленную продукцию.

И все это делается по одной простой причине. Когда Украина покупает за рубежом поезд или катер (или что-то другое, нужное подставить — Ред), но не может оплатить заказ сразу, то у выполняющей заказ иностранной компании возникает кассовый разрыв.

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Компании нужно закупить детали, компоненты, материалы, оборудование, оплатить зарплаты рабочим. Это все реальные затраты, которые бизнес должен сделать сейчас, но оплату за готовую продукцию он получит в далеком будущем.

Поэтому, чтобы выполнить заказ, компании нужно найти финансирование, для оплаты этих затрат. Однако, для того, чтобы найти это финансирование тоже нужно время, а это все задерживает выполнение заказа. Такой вот замкнутый круг получается.

Потому государства и создают специальные экспортно-кредитные агентства, которые должны оперативно финансировать подобные сделки.

Насколько важен этот инструмент, иллюстрирует одна цифра. Объем кредитов Экспортно-импортного банка Китая по финансированию проектов Шелкового пути составляет 150 млрд дол! Это все кредиты, таким странам как Украина, которые не могут сразу оплатить услуги китайских подрядчиков.

Как видите, инструмент довольно полезный и необходимый. Без него, мы не могли бы купить корейские поезда, британские катера или просто привлечь китайских подрядчиков. А у тех, в свою очередь, возникали бы постоянные проблемы в процессе реализации наших заказов.

И несмотря на то, что наше государство довольно часто пользуется услугами иностранных ЭКА, развивая экспорт других стран, при этом мы не спешим запускать такой же инструмент у себя дома, для развития своего собственного экспорта.

Хотя наши экспортеры за рубежом сталкиваются абсолютно с такими же проблемами! А, учитывая, что рынок банковского финансирования у нас менее развит, чем за рубежом, мы просто теряем возможности увеличить экспорт.

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Публикуется с согласия автора.