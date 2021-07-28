МММ не отпускает. Почему люди до сих пор ведутся на обещания финансовых "пирамид"

На днях попалась душещипательная история из России. Там рухнула новая финансовая пирамида. Я был уверен, что в наши годы после второго или третьего пришествия МММ это невозможно, но ошибался. Компания называлась Finiko и, видимо, должна была вызывать мысли о финиках, пальмах и сладости во рту.

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Так вот, типы обещали 20-30 процентов в МЕСЯЦ на типа вложения в биткойны и погасить любую ипотеку за 10 месяцев в обмен на треть суммы ипотеки. Все как и везде и некоторые вкладчики даже успели срубить кэш и спетлять.

Но вот истории тех, кто не успел, животрепещущие — кто-то вложил деньги, отложенные на операцию старой мамы. Кто-то потратил деньги, отложенные на роды и так далее. Кого-то муж выгонит из квартиры, если узнает.

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Суммы приличные как для меня — вкладывали миллионами рублей. И три миллиона и четыре. Брали и в кредит в банках.

Соснователю компании и ее лицу Доронину, посмотрев ему в лицо, я бы и рубля не доверил. Но доверчивые нашлись. Уже прошли обыски, по официальной информации лохов кинули на 80 миллионов рублей, по неофициальной на семь миллиардов.

Параллельно "финики" кинули еще почти 170 тысяч казахов.

Сейчас, пока одни сходят с ума, другие устраивают коллективные медитации с целью вернуть деньги.

Меня от участия в подобных историях отвратила одна история. Как-то много лет назад мне позарез нужны были деньги — от слова совсем. На хлеб до конца месяца хватало, но на колбасу уже с перебоями, еще и зима стояла, дешевые фрукты и помидоры там с редиской не купишь.

Шатаясь по улице, я зашел в нынешнее "Сильпо" и узрел объявление — лото, выигрыши в десятки тысяч. Мысль заработать созрела сразу. Я вытащил все деньги, которые были при себе, и потратил их на билеты.

Ну, один билет вернул столько же, сколько я в него вложил. А вот другие… Понятно, что на деле я ничего не выиграл. Продавщица билетов смотрела на меня с откровенным сочувствием — слишком потрясенный у меня был вид.

В общем, придя домой, я сообщил тогда, что все деньги на еду до конца месяца проиграны с благими целями в лотерею. Но на пару буханок что-то осталось. Как говорится, это был хороший урок — больше я в такие игры никогда не играл.

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