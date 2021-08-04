Прочти по диагонали. Почему техника скорочтения себя не оправдала
Скорочтение себя не оправдало. Надо внедрять не скорочтение, а скоро-усвоение и сквозь-видение.
Скорочтение себя не оправдало. Надо внедрять не скорочтение, а скоро-усвоение и сквозь-видение.
Например, чтобы прочитать этот текст, достаточно 50 секунд. Быстрее – не усвоишь смысла.
Моторная скорость доставки слова от macula к thalamus ограничена глазной реакцией 500 слов в минуту. Это пик эффективности, а школьник имеет лишь четверть этого показателя.
А сколько людей в свое время кинулось на это скорочтение! Курсы, тренинги, знахари…
Кстати, быстрочтенщики учатся хуже, чем медленночтенщики, и теряются, когда их спрашивают о прочитанном.
Поэтому, для того, чтобы быть смекалистым и компетистом, надо уметь видеть между строк и распознавать в информации явные и скрытые смыслы. А также генерировать еще и свои мысли.
Потому что когда читаешь медленно, успеваешь еще и подумать над тем, что читаешь.
При этом, уже не так важно распознавать текст, сколько контекст, подтекст и гипертекст.
А тут еще и перемена дискурса! Переход мозговой деятельности вообще от текстов к визуализации, которую теперь надо уметь составлять и распознавать.Важно
Потому что терабайты текстов уже не усвоишь.
И вообще скорость имеет смысл, если бежишь в нужном направлении.
Чтобы прочитать хотя бы тысячу книг, нужно 20 лет если читать по одной книге в неделю, 52 недели в году.
Но так как в разном возрасте "заходят" разные книги, то через 20 лет выяснится, что ты прочел совсем не те книги.