Вредная привычка. К каким проблемам со здоровьем ведет работа без отпуска

У большинства моих знакомых в социальных сетях есть фотографии с ноутбуком на фоне морского прибоя, бассейна, окруженного пальмами, лесного или горного пейзажа. Как правило, такие картинки сопровождают подписями в духе: "Работа в удовольствие!"

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Человеку, который постоянно живет среди этой красоты, потому и рабочее место свое там оборудовал, действительно можно позавидовать. Однако подобные фотографии зачастую делают люди, приехавшие на отдых на короткий срок с друзьями или семьями.

В 2018 году журнал Harvard Business Review опубликовал результаты исследований, согласно которым 30% трудоустроенных американцев продолжали работать в отпуске или в выходные. За последние четыре года этот показатель вырос почти вдвое.

Проводившееся несколько лет назад международным кадровым порталом HeadHunter Украина исследование показало, что трое из четверых украинских офисных работников вынуждены работать во время отпуска. Даже на отдыхе они решают рабочие вопросы, отвечают на запросы руководства и курируют проекты.

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Выяснилось, что каждый пятый мужчина никогда не работал во время отпуска. В свою очередь, забыть о работе и в полной мере наслаждаться отдыхом может каждая четвертая представительница слабого пола.

Оставим за скобками причины появления у людей привычки возвращаться к работе в "свободное время". Сосредоточимся на последствиях. Человек, утверждающий, будто, "оставаясь на связи" и продолжая выполнять некоторые профессиональные обязанности, он в полной мере наслаждается отпуском, скорее всего, кривит душой.

Отвечая на рабочие мейлы, переделывая макет для привередливого клиента или вычитывая текст договора перед отправкой контрагентам, никто на самом деле не любуется прекрасными видами. Даже самые многозадачные люди, способные делать десять дел одновременно, не могут в один и тот же момент отвечать на чье-то сообщение и созерцать красоты побережья.

С точки зрения физиологии мозга это совершенно разные процессы, в них задействованы разные участки коры, которые крайне редко "включаются" одновременно.

Закономерные последствия отказа от отпуска — накопление хронической усталости и профессиональное выгорание. По словам психотерапевтов, человек, лишивший себя отдыха, может не осознавать, что устает.

Симптомом этой проблемы часто оказываются усиливающаяся тяга к сладкому или алкоголю, нарушения пищевого поведения, постоянная сонливость, бессонница или чувство усталости после длительного сна, раздражительность, рассеянность, ухудшение памяти и замедление реакции, а главное, отсутствие радости, притупление положительных эмоций.

В 2019-м в журнале Psychology and Health появились результаты интересного медицинского эксперимента. Его авторы изучали отпускные привычки 60 взрослых, в основном женщин.

Те из испытуемых, кто работал во время каникул, оказались более склонными к метаболическому синдрому — это совокупность отклонений, таких как ожирение, гипертония, высокий уровень сахара и холестерина.

Гораздо раньше в другом издании, Psychosomatic Medicine, опубликовали результаты исследования, длившегося девять лет. В нем участвовали 12 тыс. мужчин среднего возраста. Наблюдавшие их медики пришли к выводу, что риск обострений сердечно-сосудистых заболеваний коррелирует с продолжительностью времени, проведенного без отдыха.

Ну и стоит ли рисковать?