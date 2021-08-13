Шкідлива звичка. До яких проблем зі здоров'ям призводить робота без відпустки

У більшості моїх знайомих в соціальних мережах фотографії з ноутбуком на тлі морського прибою, басейну, оточеного пальмами, лісового або гірського пейзажу. Як правило, такі картинки супроводжують підписами в дусі: "Робота в задоволення!"

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Людині, яка постійно живе серед цієї краси, тому і робоче місце своє там обладнала, справді можна позаздрити. Однак подібні фотографії часто роблять люди, які приїхали на відпочинок на короткий термін з друзями або сім'ями.

У 2018 році журнал Harvard Business Review опублікував результати досліджень, згідно з якими 30% працевлаштованих американців продовжували працювати у відпустці або у вихідні. За останні чотири роки цей показник зріс майже вдвічі.

Дослідження, яке проводилося кілька років тому міжнародним кадровим порталом HeadHunter Україна, показало, що троє з чотирьох українських офісних працівників змушені працювати під час відпустки. Навіть на відпочинку вони вирішують робочі питання, відповідають на запити керівництва і курують проекти.

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З'ясувалося, що кожен п'ятий чоловік ніколи не працював під час відпустки. Зі свого боку, забути про роботу і в повністю насолоджуватися відпочинком може кожна четверта представниця слабкої статі.

Залишимо за дужками причини появи у людей звички повертатися до роботи у "вільний час". Зосередимося на наслідках. Людина, яка стверджує, ніби, "залишаючись на зв'язку" і продовжуючи виконувати деякі професійні обов'язки, повноцінно насолоджується відпусткою, швидше за все, кривить душею.

Відповідаючи на робочі мейли, переробляючи макет для вибагливого клієнта або вичитуючи текст договору перед відправкою контрагентам, ніхто насправді не милується чудовими краєвидами. Навіть найбільш багатозадачні люди, які здатні робити десять справ одночасно, не можуть в один і той самий момент відповідати на чиєсь повідомлення і споглядати красу узбережжя.

З точки зору фізіології мозку це абсолютно різні процеси, в них задіяні різні ділянки кори, які вкрай рідко "вмикаються" одночасно.

Закономірні наслідки відмови від відпустки — накопичення хронічної втоми і професійне вигорання. За словами психотерапевтів, людина, яка позбавила себе відпочинку, може не усвідомлювати, що втомлюється.

Симптомом цієї проблеми часто проявляються посиленою тягою до солодкого або алкоголю, порушенням харчової поведінки, постійною сонливістю, безсонням або відчуттям втоми після тривалого сну, дратівливістю, неуважністю, погіршенням пам'яті і уповільненням реакції, а головне, відсутністю радості, притупленням позитивних емоцій.

У 2019-му в журналі Psychology and Health з'явилися результати цікавого медичного експерименту. Його автори вивчали відпускні звички 60 дорослих, переважно жінок.

Ті з випробовуваних, хто працював під час канікул, виявилися більш схильними до метаболічного синдрому — це сукупність відхилень, таких як ожиріння, гіпертонія, високий рівень цукру і холестерину.

Набагато раніше в іншому виданні, Psychosomatic Medicine, опублікували результати дослідження, що тривало дев'ять років. У ньому брали участь 12 тис. чоловіків середнього віку. Медики, які спостерігали за ними, дійшли висновку, що ризик загострень серцево-судинних захворювань корелює з тривалістю часу, проведеного без відпочинку.

Ну і чи варто ризикувати?