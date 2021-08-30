"Лучше Think, чем Sink". Как жить в эпоху конца обьективной информации

С информацией уже произошли необратимые изменения. Теперь моден не сам текст, а контекст, подтекст и гипертекст.

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Так как все перепутано, то приходится смотреть на все подряд, ища над-текст (это еще из школы: три пишем, два в уме).

Все лукавят, говорят на черное – белое, и не видно, где низ, где верх. Фейк или не фейк?… "А вы докажите!"…

Важно

Язык мой – друг мой. Почему для программистов языки важнее математики

"Текст читать не будем, покажите видео!". Ничего невозможно запомнить. А если запомнишь, то некуда применить. А через минуту все уже наоборот. Каждые пять минут разное.

Закончилась эпоха объективной информации. На любую экстренную информацию наслаивается еще более супер-экстренная информация, поглощая и растворяя прежнюю. Не успеваешь опомнится.

Что же в этих условиях делать, если мозг все равно не сможет перерабатывать всю лавину поступающей в него информации?

Надо включать не аналоговое, а квантовое мышление.

Это когда ваш мозг будет улавливать и выхватывать из окружающего пространства избирательно не всю информацию, какая там только есть, а выборочно, квантами.

Как он это будет делать? А вы доверьтесь ему. Он умный и доставит вам ту информацию, которая именно вам и нужна. В нем есть все нужные фильтры.

Добро пожаловать в Информационную эпоху, в которой переработка информации осуществляется уже совсем по другим алгоритмам.

"Лучше Think, чем Sink".

Первоисточник.