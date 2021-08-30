"Лучше Think, чем Sink". Как жить в эпоху конца обьективной информации
Эпоха объективной информации закончилась. Теперь на любую экстренную информацию наслаивается еще более супер-экстренная, поглощая и растворяя прежнюю. Не успеваешь опомнится. Так, что же делать? Надо включать не аналоговое, а квантовое мышление.
С информацией уже произошли необратимые изменения. Теперь моден не сам текст, а контекст, подтекст и гипертекст.
Так как все перепутано, то приходится смотреть на все подряд, ища над-текст (это еще из школы: три пишем, два в уме).
Все лукавят, говорят на черное – белое, и не видно, где низ, где верх. Фейк или не фейк?… "А вы докажите!"…Важно
"Текст читать не будем, покажите видео!". Ничего невозможно запомнить. А если запомнишь, то некуда применить. А через минуту все уже наоборот. Каждые пять минут разное.
Закончилась эпоха объективной информации. На любую экстренную информацию наслаивается еще более супер-экстренная информация, поглощая и растворяя прежнюю. Не успеваешь опомнится.
Что же в этих условиях делать, если мозг все равно не сможет перерабатывать всю лавину поступающей в него информации?
Надо включать не аналоговое, а квантовое мышление.
Это когда ваш мозг будет улавливать и выхватывать из окружающего пространства избирательно не всю информацию, какая там только есть, а выборочно, квантами.
Как он это будет делать? А вы доверьтесь ему. Он умный и доставит вам ту информацию, которая именно вам и нужна. В нем есть все нужные фильтры.
Добро пожаловать в Информационную эпоху, в которой переработка информации осуществляется уже совсем по другим алгоритмам.
"Лучше Think, чем Sink".