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Экономика Риски осени

Кому — дотации, а кого — в тюрьму. Как снизить тарифы на тепло в Украине

Учитывая, что газ и уголь — основа отопления — все дороже, тарифы для населения все выше, а миллиардов из госбюджета на дотации отрасли все больше, пора жестко искоренить воровство в ЖКХ.

Александр Скубченко
Александр Скубченко
Глава Жилищного союза Украины
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Коммунальные платежки
Учитывая то, что газ и уголь — основа отопления — все дороже, тарифы для населения все выше, пора жестко искоренить воровство в ЖКХ.

Президент, ОП, Кабмин и мэры городов сейчас встретятся, чтобы решить, как этой зимой отапливать Украину. Чтобы и на газ с углем хватило, и для людей чтобы не сильно дорого, и чтобы олигархи от ЖКХ украсть могли этой зимой не меньше, чем в предыдущие годы.

А вы (власти — Ред) аудит всех тарифов ЖКХ, порученный президентом еще в январе, провели? Или откуда вы знаете, сколько надо дотаций при сегодняшней цене на газ? И нужны ли они вообще?

Учитывая, что газ и уголь — основа отопления — все дороже, тарифы для людей все выше, а миллиардов из госбюджета на дотации отрасли все больше, то пора уже жестко искоренить воровство в ЖКХ. Для этого надо понять всего три момента.

  • Цены. Все закупки в процессе осуществления хозяйственной деятельности предприятиями ЖКХ должны быть открытыми и под контролем государства. Цены закупки должны быть не выше рынка, а не как сейчас — выключатели по цене 100 грн за штуку при 10 грн на рынке или 50 млн за услуги охраны, которых не было.
  • Количество. Фактическое потребление газа и угля должно соответствовать тому количеству, что заложено в тариф. Так же — всех материалов и услуг. А не как сейчас, приобретается 10 000 выключателей вместо необходимых 100, а количество топлива на плановый период закладывается в разы больше, чем необходимо по факту.
  • Целевое расходование. Любая трата предприятия должна соответствовать цели, предусмотренной в тарифе. А не как сейчас, в тариф, завышая нормы затрат и потерь, заложено условных 100 млн на приобретение газа, но по факту приобретается лишь на 50 млн, а 50 воруется. Ведь никто это не контролирует, никто за это не карает.
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Что надо делать? Бороться с воровством, ради которого все тарифы необоснованно завышают. 70% газа в тарифе с превышением нормирования затрат и потерь — это 2500 грн за 1 Гкал, а без превышения — максимум 1500 грн.

Как? Государственный контроль количества, цены, цели расходования и качества — и никакого воровства в тарифах больше не будет.

Купил материалы или услуги по цене дороже рынка или в количестве больше необходимого — значит обокрал потребителей, в тюрьму.

Заложил в тариф на приобретение газа или угля 100 млн, по факту приобрел на 50, так как завысил необходимое количество в тарифе, а 50 вывел в офшор — в тюрьму, обокрал потребителей.

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Производство тепла — это как и производство сериала. Такая аналогия бюдет понятна сегодняшней, вышедшей из "95 квартала" власти. При утверждении бюджета производства сериала вы же знаете, чего и сколько потребуется, и сколько все это стоит. Вы же не утвердите бюджет с воровством и не переплатите из своего кармана?

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В производстве тепла — все так же. Вам даже не надо вникать в производственный процесс и понимать его. Все, что вам нужно для государственного контроля, — это бухучет и аудит, надзор и контроль. Разберите тариф на составляющие, разберитесь с тем, что в нем, с количеством и ценами того, что в тарифе — а потом уже решайте, кого в тюрьму, а кому — дотации.

Примите нужные для этого законы. Хотя вы должны были — и могли! — принять их еще в турборежиме два года назад. И сегодня уже проблем с тарифами не было бы вообще. Но сделайте это хотя бы сейчас. Просто напомню, что политика в сфере ЖКХ определяется исключительно Законами Украины, а не меморандумами вашими — пустыми и пафосными.

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