День защитников и защитниц. Почему 14 октября не может быть "мужским днем"

"Не забудь сделать своему парню подарок на 14 октября"… уже несколько дней регулярно вижу в социальных сетях рекламу с таким слоганом. На сайте uamade.ua публикация об этом празднике сопровождается занятным напоминанием, что мол "пора бы сказать "спасибо" любимому за все его старания и за то, что он терпит твои капризы".

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Украинские развлекательные ресурсы пестрят статьями о том, как порадовать мужа в день защитника и идеями подарков "на мужской вкус". Для продавцов потребительских товаров и рекламщиков, которые эти товары продвигают, 14 октября стало маркетинговой заменой 23 февраля. Тут же вспоминается советская школа и обязательное торжественное поздравление всех мальчиков с днем армии.

В одиннадцатом классе, выбирая вуз для будущего поступления, мои одноклассники мужского пола непременно интересовались есть ли там военная кафедра, дающая возможность "откосить" от реальной армейской службы, но все-таки обижались, если их забывали поздравить в урочный день. Из-за такой забывчивости девочка запросто могла лишиться подарка на 8 марта.

Историческим смыслом этих дат интересовались единицы, для большинства значение имел только гендерный аспект.

В последние годы существования СССР, и тем более после его распада, 23 февраля воспринимали уже не как День советской армии, а как "мужской день", эдакое 8 марта наоборот.

Когда в 1999 году указом тогдашнего президента Леонида Кучмы был учрежден День украинского казачества, который надлежало отмечать в православный праздник Покрова, современная армия тоже была как бы не при чем. Образ казака активно использовали в агитационных и учебных материалах, ориентированных на патриотическое воспитание молодого поколения.

И вот в 2014-ом уже другой президент, Петр Порошенко, объявил о желании перенести День защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября: "Я подчеркиваю, Украина никогда больше не будет праздновать этот праздник по военно-историческому календарю соседней страны. Мы будем чествовать защитников своего Отечества, а не чужого!". Как многие другие игры со знаковыми образами, это решение породило серьезную морально-этическую проблему.

Важно

Марш на каблуках и черные в зеркале. Почему в Украине так живучи расовые и гендерные стереотипы

Речь шла уже не об условно мужской роли "защитника", и даже не об исторических персоналиях, а вполне реальных сегодняшних защитниках. В том числе тех, кого привозили из зоны АТО ранеными или убитыми. И странно было бы игнорировать тот факт, что восточные рубежи нашей страны отстаивают не только мужчины.

Вопреки расхожему стереотипу женщины в Вооруженных Силах Украины служат не только по медицинской и хозяйственной части.

Они есть среди саперов, снайперов и даже среди штурмовиков. Некоторые из тех украинок, которые сейчас носят армейские погоны, ушли на фронт еще в начале АТО в составе добровольческих батальонов и только потом присоединились к регулярной армии. Несправедливо придавать этому празднику гендерную окраску.

Казак, конечно, мужчина, и День казачества, мог бы быть мужским праздником, но День защитника Украины таковым точно быть не может. Статус участника боевых действий АТО/ООС официально присвоен 9916 женщинам. В Вооруженных силах Украины служат 57 тыс. женщин.

Хорошая новость в том, что с этого года их существование наконец заметили в высших эшелонах власти. В 2021 году 14 октября официально переименован в День защитников и защитниц Украины. Есть надежда, что новое название даст импульс к кардинальному пересмотру отношения общества к этой дате и у военнослужащих-женщин наконец появится свой праздник.