Слово - не воробей. Почему бойкот продуктов TM Yaro – признак здорового общества

В обществе свободных людей правила приличия равны по вертикали. Власть и богатство там не дают возможности выходить за рамки дозволенного. Скорее наоборот, вынуждают того, кто ими обладает быть особенно "правильным", или по крайней мере, стараться произвести такое впечатление. Все потому, что в таком обществе и приобретение властных полномочий, и обогащение – следствие того, что другие люди вам доверяют. Манкируя правилами, вы подрываете это доверие. Значит, карьера или бизнес обязательно пострадают. Станете публично безобразничать – никто не захочет иметь с вами дело. Истина, в общем, прописная, но в наших широтах она звучит непривычно.

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Когда интернет-супермаркет Rozetka, магазины "Алло", кафе Idealist и сеть супермаркетов "Сильпо" отказались работать с продуктами TM Yaro из-за публикаций, которые собственница бренда Юлия Привалова делала в социальных сетях. Многие блогеры комментировали это решение с нескрываемым удивлением. Звучали вопросы вроде: "Стоит ли травить бизнес за анекдот?". Очевидно, несколько крупных ретейлеров решили, что стоит и дело не только в анекдоте.

Начиналась эта история так. Журналисты, готовившие материал, в котором фигурировал нардеп от "Слуги народа" Владимир Козак, обратили внимание на фотографию, выставленную в сеть его сестрой Юлией Приваловой. Это было селфи на фоне московского Кремля. Фото из Instagram Приваловой использовали в сюжете. Трудно сказать, была ли у авторов цель пристыдить девушку за непатриотичное поведение или они просто хотели дать зрителям представление о семейном бекграунде Козака.

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В любом случае фотография главного имперского символа российского агрессора в экаунте украинской бизнес вумен и близкой родственницы депутата от правящей партии предсказуемо вызвало волну возмущения. Первыми среагировали украинские националисты. Высказывались они очень активно и жестко, открыто обвиняя Юлию в сепаратизме. Но дальнейшее развитие событий определила вовсе не их ярость, а ответная реакция самой владелицы Yaro.

Само по себе размещение такого фото, с точки зрения реномейкот, было серьезной оплошностью. Публичной личности, которая живет и развивает свой бизнес в Украине, следовало бы помнить о том, что у нас все еще идет война с Северным Соседом. Подсчеты управления Верховного комиссара ООН по правам человека говорят о том, что к 2020 году количество жертв с украинской стороны составило от 41 до 44 тысяч человек.

Надо ли объяснять, что очень многие жители нашей страны воспринимают фотографию украинки, радостно улыбающейся на фоне Кремля как личное оскорбление. И все-таки, изначально, оплошность можно было исправить, списав все на обычное легкомыслие. Для этого стоило проявить уважение к критикующим. Заверить, что у публикации не было никакого политического смысла. Потом, возможно, спонсировать и пропиарить какую-нибудь социальную инициативу патриотического направления, доказывая свою приверженность независимой Украине.

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Тогда медийный конфликт завершился бы малой кровью. Без разрыва отношений с ретейлерами, без эскалации в СМИ и в довольно короткий срок. Для реализации такого сценария не хватило одной важной детали. Признания того, что общественное мнение – штука важная.

В реальности вышло ровно наоборот. Юлия продемонстрировала пренебрежение к тем, кто ее критиковал. На негативный комментарий под собственным фото в Instagram ответила анекдотом про бандеровцев, которые мечтают как-то навредить Москве, но не могут, поскольку очень ее боятся.

Вряд ли перед этим собственница компаний Фул лайф и Слоу Фудс поинтересовалась тем, какие круги на воде уже вызвало в сети опрометчиво сделанное фото. Вряд ли узнала, что по поводу ее поступка высказывались не только националисты (хотя, конечно, пустили волну именно они). Бизнес, работающий на украинском потребительском рынке зависит от общественного мнения.

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Очевидно, руководство Rozetka, "Алло" и "Сильпо" хорошо это понимает. Не станем гадать были ли топ-менеджеры или собственники этих компаний возмущены историей с кремлевским селфи, но рисковать репутацией они явно не собирались.

Что помешало Юлии Приваловой оценить серьезность ситуации и избежать финансовых потерь? В 2020 году Слоу Фудс получили 21,4 млн грн дохода и 122 000 грн прибыли. Ей было что терять, особенно учитывая, что дело идет к зиме, а для бренда сладостей лишиться представленности в крупных сетях перед новогодними праздниками значит серьезно пострадать. Вполне правдоподобный вариант ответа. Ей помешал "синдром мажора".

В реалиях, в которых выросло большинство взрослого населения постсоветского пространства, обычными считались явления, которых в описанном выше обществе свободных людей быть попросту не могло. И сегодня еще никого не шокирует образ "мажора", который хамит и угрожает всем подряд. Образ начальника, который громогласно материт, забившуюся в угол ассистентку. После чего она не без труда успокоится, но в качестве разрядки нагрубит кассиру в супермаркете или официанту в кафе.

Это привычное зло — на столько распространенное и так давно укоренившееся, что уже приобрело оттенок нормальности. Несколько поколений, к сожалению, успели свыкнуться с тем, что богатым и влиятельным дозволено больше, чем всем остальным. Они как бы чуть-чуть равнее. Для многих это даже служит дополнительной мотивацией к достижению успеха – взобраться на ту "высокую вышку", с которой можно плевать на других. Готовность принять как должное неблаговидное поведение того, кто стоит на более высокой ступени социальной лестницы, характерна для рабской психологии.

Госпожа Привалова, сестра народного депутата от "Слуги народа" и невестка покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса продемонстрировала яркий пример "мажорного поведения". Так поступают люди, убежденные в том, что стоят бесконечно выше народных масс, потому могут запросто пренебречь общественным мнением. Дальше произошло то, чего, собственно, и следовало ожидать. Эта история вселяет надежду.

Похоже, в наших широтах наконец заработал институт репутации и понятие "вседозволенности" постепенно уходит в историю. Явный признак оздоровления общества – страна меняется к лучшему.