Слово — не горобець. Чому бойкот продуктів TM Yaro — ознака здорового суспільства

У суспільстві вільних людей правила пристойності рівні по вертикалі. Влада і багатство там не дають можливості виходити за межі дозволеного. Швидше навпаки, змушують того, хто ними володіє, бути особливо "правильним", або принаймні, намагатися зробити таке враження. Все тому, що в такому суспільстві і придбання владних повноважень, і збагачення — наслідок того, що інші люди вам довіряють. Манкіруючи правилами, ви підриваєте цю довіру. Значить, кар'єра чи бізнес обов'язково постраждають. Станете публічно бешкетувати — ніхто не захоче мати з вами справу. Істина, в загальному, прописна, але в наших широтах вона звучить незвично.

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Коли інтернет-супермаркет Rozetka, магазини "Алло", кафе Idealist і мережа супермаркетів "Сільпо" відмовилися працювати з продуктами TM Yaro через публікації, які власниця бренду Юлія Привалова робила в соціальних мережах. Багато блогерів коментували це рішення з неприхованим здивуванням. Звучали питання на кшталт: "Чи варто труїти бізнес за анекдот?". Очевидно, кілька великих ритейлерів вирішили, що варто і справа не тільки в анекдоті.

Починалася ця історія так. Журналісти, які готували матеріал, в якому фігурував нардеп від "Слуги народу" Володимир Козак, звернули увагу на фотографію, виставлену в мережу його сестрою Юлією Приваловою. Це було селфі на тлі московського Кремля. Фото з Instagram Привалової використовували в сюжеті. Важко сказати, чи була у авторів мета присоромити дівчину за непатріотична поведінку або вони просто хотіли дати глядачам виставу про сімейний бекграунд Козака.

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У будь-якому випадку фотографія головного імперського символу російського агресора в акаунті української бізнес вумен і близької родички депутата від правлячої партії передбачувано викликала хвилю обурення. Першими зреагували українські націоналісти. Висловлювалися вони дуже активно і жорстко, відкрито звинувачуючи Юлію в сепаратизмі. Але подальший розвиток подій визначила зовсім не їх лють, а відповідна реакція самої власниці Yaro.

Само собою розміщення такого фото, з точки зору реномейкот, було серйозною помилкою. Публічній особі, яка живе і розвиває свій бізнес в Україні, варто було б пам'ятати про те, що у нас все ще йде війна з Північним Сусідом. Підрахунки управління Верховного комісара ООН з прав людини говорять про те, що до 2020 року кількість жертв з української сторони склало від 41 до 44 тисяч осіб.

Чи треба пояснювати, що дуже багато жителів нашої країни сприймають фотографію українки, радісно усміхненої на тлі Кремля як особисту образу. І все-таки, спочатку, помилку можна було виправити, списавши все на звичайну легковажність. Для цього варто було проявити повагу до тих, хто критикують. Запевнити, що у публікації не було ніякого політичного сенсу. Потім, можливо, спонсорувати і пропіарити якусь соціальну ініціативу патріотичного спрямування, доводячи свою прихильність незалежній Україні.

Тоді медійний конфлікт завершився б малою кров'ю. Без розриву відносин з ритейлерами, без ескалації в ЗМІ і в досить короткий термін. Для реалізації такого сценарію не вистачило однієї важливої деталі. Визнання того, що громадська думка — штука важлива.

У реальності вийшло рівно навпаки. Юлія продемонструвала зневагу до тих, хто її критикував. На негативний коментар під власним фото в Instagram відповіла анекдотом про бандерівців, які мріють якось нашкодити Москві, але не можуть, оскільки дуже її бояться.

Навряд чи перед цим власниця компаній Фул лайф і Слоу Фудс поцікавилася тим, які кола на воді вже викликало в мережі необачно зроблене фото. Навряд чи дізналася, що щодо її вчинку висловлювалися не тільки націоналісти (хоча, звичайно, пустили хвилю саме вони). Бізнес, який працює на українському споживчому ринку залежить від громадської думки.

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Очевидно, керівництво Rozetka, "Алло" і "Сільпо" добре це розуміє. Не станемо гадати чи були топменеджери або власники цих компаній обурені історією з кремлівським селфі, але ризикувати репутацією вони явно не збиралися.

Що завадило Юлії Приваловій оцінити серйозність ситуації і уникнути фінансових втрат? У 2020 році Слоу Фудс отримали 21,4 млн грн доходу і 122 000 дол прибутку. Їй було що втрачати, особливо з огляду на, що справа йде до зими, а для бренду солодощів позбутися представленості у великих мережах перед новорічними святами означає серйозно постраждати. Цілком можливий варіант відповіді. Їй завадив "синдром мажора".

В реаліях, в яких виросло більшість дорослого населення пострадянського простору, звичайними вважалися явища, яких в описаному вище суспільстві вільних людей бути просто не могло. І сьогодні ще нікого не шокує образ "мажора", який грубіянить і погрожує всім підряд. Образ начальника, який гучно матюкає асистентку, яка забилася в кут. Після чого вона не без зусиль заспокоїться, але в якості розрядки нагрубить касиру в супермаркеті або офіціантові в кафе.

Це звичне зло — на стільки поширене і так давно вкорінене, що вже набуло відтінок нормальності. Кілька поколінь, на жаль, встигли звикнути до того, що багатим і впливовим дозволено більше, ніж усім іншим. Вони ніби трохи рівніші. Для багатьох це навіть служить додатковою мотивацією до досягнення успіху — піднятися на ту "високу вежу", з якої можна плювати на інших. Готовність прийняти як належне непристойну поведінку того, хто стоїть на вищому щаблі соціальної драбини характерна для рабської психології.

Пані Привалова, сестра народного депутата від "Слуги народу" і невістка покійного мера Харкова Геннадія Кернеса продемонструвала яскравий приклад "мажорної поведінки". Так чинять люди, переконані в тому, що стоять нескінченно вище народних мас, тому можуть запросто знехтувати громадською думкою. Далі сталося те, чого, власне, і слід було очікувати. Ця історія вселяє надію.

Схоже, в наших широтах нарешті запрацював інститут репутації і поняття "вседозволеності" поступово відходить в історію. Явна ознака оздоровлення суспільства — країна змінюється на краще.