Мы делили ВВП. Почему дешевое государство не обязательно ведет к процветанию
Действительно ли существует взаимосвязь между благосостоянием страны и уровнем перераспределения ВВП? Станет ли Украине жить лучше и богаче, радикально сократив расходы госбюджета, налоги и госаппарат? Или же это миф, навязанный неолибералами?
Одним из самых любимых мифологических рецептов поваренной книги современных экономических блогеров является рецепт снижения якобы необоснованно раздутого объема перераспределения ВВП через бюджет, как залога стремительного развития отечественной экономики.
Неискушенное воображение подписчиков в ответ на очередной пост блогера рисует картины процветающей страны сразу после разгона государственного аппарата (почему-то считается, что в структуре расходов именно госаппарат занимает основную долю) и конечно, сокращения/отмены налогов. Желательно всех.
Давайте разберемся. Для начала возьмем процент перераспределения ВВП через бюджет.
Упрямые цифры говорят нам, что прямой корреляции между подушевыми доходами и размером государства, выраженного в процентах от ВВП как по расходам, так и доходам сектора общегосударственного управления, нет. Самые бедные государства в мире — в Африке и Латинской Америке (Гаити, Йемен, Судан и т.д.) имеют крайне малый размер государства на уровне 5-15% ВВП по доходам/расходам.
По логике неолиберальных экспертов эти страны должны развиваться бешеными темпами, ведь государство в таких странах еле заметно и оно априори не может вмешиваться в экономические отношения, всецело отданные на откуп рынку. Однако, так не происходит.Важно
С другой стороны — страны, которые на 30 и более лет застряли в ловушке средних доходов демонстрируют как относительно низкий размер государства (например, Малайзия — 25% ВВП за последние 30 лет), так и высоким уровень перераспределения через бюджет по расходам (Бразилия — 38% ВВП).
Уровень перераспределения ВВП через бюджеты всех уровней, фонды и квазифискальные операции в Украине сопоставим с другими странами в регионе. Так, среднее по расходам за последние 30 лет: Румыния – 34,4% ВВП, Украина – 42% ВВП, Беларусь – 43%, Чехия – 43,1%, Словакия – 43,9%, Польша – 44,2%.
В зависимости от периода нашей новейшей экономической истории цифры чуть отличаются, однако отличие не существенно. При этом, существенно (до 20%) уменьшить эти цифры можно только радикально уменьшив финансирование социальной сферы и армии. В расходах на содержание госаппарата нет, и не может быть такого резерва.
Напомню, согласно профильным законам должно идти только на образование 7% ВВП, на медицину — 5% ВВП, обороноспособность и безопасность — не менее 5% ВВП. Еще около 3% ВВП идет на обслуживание госдолга, 11% ВВП — на социальное страхование. Т.е. в совокупности уже больше 30% ВВП.
Говоря о перераспределении следует также иметь в виду, что деньги, направляемые на социалку, при, к сожалению, сравнительно низком уровне стандартов последней, возвращаются в экономику, стимулируя спрос и потребление, а значит и экономический рост.
Прямые расходы на содержание высших органов госуправления, органов местной власти и местного самоуправления, — часто упоминаемого резерва для сокращения, занимают целых 1,2% ВВП.
Отмечу, что, конечно, такие расходы следует сокращать и оптимизировать, о чем ваш покорный слуга подал поправки в бюджет-2022. Но все равно это не тот объем, на который следует рассчитывать в контексте снижения налогов.
При этом, позволю себе непопулярную мысль о том, что абсолютно обоснованное сокращение госаппарата и увольнение неэффективных, а порою и ненужных чиновников в итоге может привести к увеличению затрат на содержание государства. Ведь привлечение умных и профессиональных людей с горящими глазами требует больших затрат на заработные платы. Исходя из этого, хотят ли этого наши ФБ-эксперты или нет, наш абсолютный предел в долгосрочной перспективе это 32-35% ВВП по доходам, 35-38% ВВП по расходам.Важно
Конечно, неолибералы нам скажут, что и медицина, и образование, и даже армия должны быть по максимуму частными, ибо частный сектор — лучший провайдер таких услуг, а государство должно только поддерживать бедных, которые не могут, например, купить страховку и заплатить за поход к врачу или оплатить коммуналку, а бесплатное высшее образование для работы в Польше на клубнике вообще вредно, пенсия должна быть исключительно в частных накопительных фондах и т.д.
Однако, такие аргументы (а) вряд ли (абсолютно, к слову, справедливо) будут поддержаны нашим избирателем, (б) не подкрепляются однозначным положительным опытом успешных стран, как в нашем, так и в других регионах мира.
В любом случае, в условиях, когда в Украине 47% населения находится за чертой бедности с расходами ниже фактического прожиточного минимума, в т.ч. половина пенсионеров пока получают пенсию ниже 3 тыс грн., т..е. находятся в глубокой бедности, особо с такими экспериментами я бы не торопился, если, конечно, продолжать считать Украину социальным государством и не игнорировать то, что страна пребывает фактически в состоянии войны.
В чем же дело? Действительно ли отсутствует взаимосвязь между благосостоянием и уровнем перераспределения ВВП? Взаимосвязь, без сомнения, существует. Однако она, конечно, не в статистической цифре процента перераспределения. Проблема глубже и состоит в эффективности использования собранных государством средств.
Если использование этих средств неэффективно, то и 15% — неприемлемый объем перераспределения. Если же эффективно перераспределяются 47%, как, скажем, в Норвегии – страна и ее граждане богаты.
Что же делать нам? То, что мы и делаем. Инвестировать в инфраструктуру, наращивать расходы и стимулы в поддержку развития промышленности, малого и среднего бизнеса, расширение экспорта, повышая эффективность использования таких средств. При этом, продолжать реформировать госаппарат, проводить судебную реформу, обеспечивать верховенство закона, бороться с коррупцией и теневой экономикой, развивать финансовые рынки, проводить дерегуляцию.
По мере роста экономики и подушевых доходов – увеличивать преступно обрушенные прошлой властью социальные стандарты, платить больше бюджетникам, увеличивать качество и доступность медицины и образования. Одним словом, последовательно, прагматично и системно делать то, что делали богатые страны в прошлом, не кидаясь из стороны в сторону, от социализма к дикому капитализму.
И, конечно, не верить в мифы…