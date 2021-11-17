Мы делили ВВП. Почему дешевое государство не обязательно ведет к процветанию

Одним из самых любимых мифологических рецептов поваренной книги современных экономических блогеров является рецепт снижения якобы необоснованно раздутого объема перераспределения ВВП через бюджет, как залога стремительного развития отечественной экономики.

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Неискушенное воображение подписчиков в ответ на очередной пост блогера рисует картины процветающей страны сразу после разгона государственного аппарата (почему-то считается, что в структуре расходов именно госаппарат занимает основную долю) и конечно, сокращения/отмены налогов. Желательно всех.

Давайте разберемся. Для начала возьмем процент перераспределения ВВП через бюджет.

Упрямые цифры говорят нам, что прямой корреляции между подушевыми доходами и размером государства, выраженного в процентах от ВВП как по расходам, так и доходам сектора общегосударственного управления, нет. Самые бедные государства в мире — в Африке и Латинской Америке (Гаити, Йемен, Судан и т.д.) имеют крайне малый размер государства на уровне 5-15% ВВП по доходам/расходам.

По логике неолиберальных экспертов эти страны должны развиваться бешеными темпами, ведь государство в таких странах еле заметно и оно априори не может вмешиваться в экономические отношения, всецело отданные на откуп рынку. Однако, так не происходит.

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С другой стороны — страны, которые на 30 и более лет застряли в ловушке средних доходов демонстрируют как относительно низкий размер государства (например, Малайзия — 25% ВВП за последние 30 лет), так и высоким уровень перераспределения через бюджет по расходам (Бразилия — 38% ВВП).

Уровень перераспределения ВВП через бюджеты всех уровней, фонды и квазифискальные операции в Украине сопоставим с другими странами в регионе. Так, среднее по расходам за последние 30 лет: Румыния – 34,4% ВВП, Украина – 42% ВВП, Беларусь – 43%, Чехия – 43,1%, Словакия – 43,9%, Польша – 44,2%.

В зависимости от периода нашей новейшей экономической истории цифры чуть отличаются, однако отличие не существенно. При этом, существенно (до 20%) уменьшить эти цифры можно только радикально уменьшив финансирование социальной сферы и армии. В расходах на содержание госаппарата нет, и не может быть такого резерва.

Напомню, согласно профильным законам должно идти только на образование 7% ВВП, на медицину — 5% ВВП, обороноспособность и безопасность — не менее 5% ВВП. Еще около 3% ВВП идет на обслуживание госдолга, 11% ВВП — на социальное страхование. Т.е. в совокупности уже больше 30% ВВП.

Говоря о перераспределении следует также иметь в виду, что деньги, направляемые на социалку, при, к сожалению, сравнительно низком уровне стандартов последней, возвращаются в экономику, стимулируя спрос и потребление, а значит и экономический рост.

Прямые расходы на содержание высших органов госуправления, органов местной власти и местного самоуправления, — часто упоминаемого резерва для сокращения, занимают целых 1,2% ВВП.

Отмечу, что, конечно, такие расходы следует сокращать и оптимизировать, о чем ваш покорный слуга подал поправки в бюджет-2022. Но все равно это не тот объем, на который следует рассчитывать в контексте снижения налогов.

При этом, позволю себе непопулярную мысль о том, что абсолютно обоснованное сокращение госаппарата и увольнение неэффективных, а порою и ненужных чиновников в итоге может привести к увеличению затрат на содержание государства. Ведь привлечение умных и профессиональных людей с горящими глазами требует больших затрат на заработные платы. Исходя из этого, хотят ли этого наши ФБ-эксперты или нет, наш абсолютный предел в долгосрочной перспективе это 32-35% ВВП по доходам, 35-38% ВВП по расходам.

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Конечно, неолибералы нам скажут, что и медицина, и образование, и даже армия должны быть по максимуму частными, ибо частный сектор — лучший провайдер таких услуг, а государство должно только поддерживать бедных, которые не могут, например, купить страховку и заплатить за поход к врачу или оплатить коммуналку, а бесплатное высшее образование для работы в Польше на клубнике вообще вредно, пенсия должна быть исключительно в частных накопительных фондах и т.д.

Однако, такие аргументы (а) вряд ли (абсолютно, к слову, справедливо) будут поддержаны нашим избирателем, (б) не подкрепляются однозначным положительным опытом успешных стран, как в нашем, так и в других регионах мира.

В любом случае, в условиях, когда в Украине 47% населения находится за чертой бедности с расходами ниже фактического прожиточного минимума, в т.ч. половина пенсионеров пока получают пенсию ниже 3 тыс грн., т..е. находятся в глубокой бедности, особо с такими экспериментами я бы не торопился, если, конечно, продолжать считать Украину социальным государством и не игнорировать то, что страна пребывает фактически в состоянии войны.

В чем же дело? Действительно ли отсутствует взаимосвязь между благосостоянием и уровнем перераспределения ВВП? Взаимосвязь, без сомнения, существует. Однако она, конечно, не в статистической цифре процента перераспределения. Проблема глубже и состоит в эффективности использования собранных государством средств.

Если использование этих средств неэффективно, то и 15% — неприемлемый объем перераспределения. Если же эффективно перераспределяются 47%, как, скажем, в Норвегии – страна и ее граждане богаты.

Что же делать нам? То, что мы и делаем. Инвестировать в инфраструктуру, наращивать расходы и стимулы в поддержку развития промышленности, малого и среднего бизнеса, расширение экспорта, повышая эффективность использования таких средств. При этом, продолжать реформировать госаппарат, проводить судебную реформу, обеспечивать верховенство закона, бороться с коррупцией и теневой экономикой, развивать финансовые рынки, проводить дерегуляцию.

По мере роста экономики и подушевых доходов – увеличивать преступно обрушенные прошлой властью социальные стандарты, платить больше бюджетникам, увеличивать качество и доступность медицины и образования. Одним словом, последовательно, прагматично и системно делать то, что делали богатые страны в прошлом, не кидаясь из стороны в сторону, от социализма к дикому капитализму.

И, конечно, не верить в мифы…