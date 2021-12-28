От языка до пластика. Пять событий года, взбудораживших украинское общество

Несколько событий, которыми многим украинцам запомнился 2021 год.

Языковой закон

16 января вступила в силу норма Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", касающаяся окончательного перехода сферы обслуживания на украинский язык. В те дни прозвучало много опасений, что люди, не освоившие украинский, например, продавцы, останутся без работы, однако на практике все оказалось не так страшно. Те же продавцы, выучив лишь несколько фраз, вполне смогли обслуживать клиентов. Если же к ним обращались на русском, они имели право общаться с клиентом на этом языке, закон это позволяет.

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Осенью языковой омбудсмен Тарас Креминь сообщил Фокусу, что за нарушение закона еще никого не штрафовали.

Фото: УНИАН

Вакцинация

24 февраля началась вакцинация населения от COVID-19 индийским препаратом CoviShield, разработанным Oxford/AstraZeneca. Поначалу украинцы переживали, что в страну завезли слишком мало вакцин, однако спустя несколько месяцев выяснилось, что желающих привиться в разы меньше, чем противников вакцинации. К концу года вакцины получили все желающие, всего в стране их оказалось около трети населения.

COVID-сертификаты

5 июля в приложении "Дія" появились первые COVID-сертификаты. В течение месяца в приложении стали доступны результаты ПЦР-тестирования и сертификаты для тех, кто переболел. Осенью, когда в стране разбушевалась эпидемия, без сертификатов стало невозможно посещать места массового скопления людей, к примеру, кинотеатры, кафе или торговые центры. Это вызвало раздражение украинцев, которые посчитали, что такие карантинные ограничения ущемляют их права.

Фото: УНИАН

День защитников и защитниц

14 октября Украина впервые отпраздновала День защитников и защитниц. Летом 2021 года в название праздника добавили обозначение женщин-военнослужащих, тем самым отдав должное давнему тренду на соблюдение гендерного равенства. Его яркой иллюстрацией стала такая формулировка, нашедшая широкий отклик: не все защитники страны мужчины и не все мужчины защитники.

Фото: УНИАН

Борьба с пластиком

10 декабря вступил в силу первый этап ограничений, предписанных законом №1489-IX, они направлены на сокращение объемов пластиковых отходов. В торговле запретили использование бесплатных пластиковых пакетов, магазины легко согласились с этим требованием, став продавать их. Законодатели предупредили, что с 1 января 2023 года в Украине будут использовать только биоразлагаемые пакеты, остальные пластиковые пакеты запретят.