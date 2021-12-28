Від мови до пластику. П'ять подій року, що розбурхали українське суспільство

Декілька подій, якими багатьом українцям запам'ятався 2021 рік.

Мовний закон

16 січня набула чинності норма Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо остаточного переходу сфери обслуговування українською мовою. У ті дні прозвучало багато побоювань, що люди, які не освоїли українську, наприклад, продавці, залишаться без роботи, проте на практиці все виявилося не так страшно. Ті самі продавці, вивчивши лише кілька фраз, цілком змогли обслуговувати клієнтів. Якщо ж до них зверталися російською, вони мали право спілкуватися з клієнтом цією мовою, закон це дозволяє.

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Восени мовний омбудсмен Тарас Кремінь повідомив Фокусу, що за порушення закону ще нікого не штрафували.

Фото: УНИАН

Вакцинація

24 лютого розпочалася вакцинація населення від COVID-19 індійським препаратом CoviShield, розробленим Oxford/AstraZeneca. Спочатку українці хвилювалися, що в країну завезли замало вакцин, проте через кілька місяців з'ясувалося, що охочих щепитися в рази менше, ніж противників вакцинації. До кінця року вакцини отримали всі охочі, загалом у країні їх виявилося близько третини населення.

COVID-сертифікати

5 липня в додатку "Дія" з'явилися перші COVID-сертифікати. Протягом місяця в додатку стали доступні результати ПЛР-тестування та сертифікати для тих, хто перехворів. Восени, коли в країні розбушувалася епідемія, без сертифікатів стало неможливо відвідувати місця масового скупчення людей, наприклад кінотеатри, кафе або торгові центри. Це викликало роздратування українців, які вважають, що такі карантинні обмеження обмежують їхні права.

Фото: УНИАН

День захисників і захисниць

14 жовтня Україна вперше відсвяткувала День захисників і захисниць. Улітку 2021 року в назву свята додали позначення жінок-військовослужбовців, тим самим віддавши належне давньому тренду на дотримання гендерної рівності. Його яскравою ілюстрацією стало таке формулювання, яке знайшло широкий відгук: не всі захисники країни чоловіки і не всі чоловіки захисники.

Фото: УНИАН

Боротьба з пластиком

10 грудня набрав чинності перший етап обмежень закону №1489-IX, вони спрямовані на скорочення обсягів пластикових відходів. У торгівлі заборонили використання безкоштовних пластикових пакетів, магазини легко погодилися з цією вимогою, ставши продавати їх. Законодавці попередили, що з 1 січня 2023 року в Україні використовуватимуть лише біорозкладні пакети, решту пластикових пакетів заборонять.