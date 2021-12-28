Нужны ли людям офисы. Как в обозримом будущем эволюционирует рабочее пространство

Карантинные ограничения пришпорили повсеместное распространение практики удаленной работы. Многие компании спешно изменили схемы администрирования рабочих процессов так, чтобы как можно больше сотрудников смогли выполнять свои обязанности вне офисного пространства. К моменту ослабления ограничений, когда уже не было необходимости отсиживаться дома, удаленка стала новой нормой.

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Компании Twitter, Mastercard и Slack предоставили всему персоналу возможность по собственному выбору перейти в режим дистанционной работы на постоянной основе. Siemens предложил комбинированную схему занятости, при которой действовать вне офиса можно 2-3 дня в неделю. Персоналу Microsoft разрешили проводить до 50% рабочего времени дома по собственному усмотрению, а по согласованию с непосредственным руководителем можно и больше, вплоть до полного перехода на удаленку. В Google и Apple появились свои комбинированные схемы занятости, более сложные и вариативные, но, по сути, тоже увеличивающие удельный вес удаленки.

Привычное для предыдущих поколений выражение "ходить на работу" сегодня используют все реже. Гибкий режим предполагает, что рабочее место возникает там, где сотрудник включил компьютер,

даже если у его нанимателя есть какая-то постоянная локация, где тоже периодически нужно появляться. По прогнозам консалтинговой компании CBRE Ukraine, специализирующейся на рынке коммерческой недвижимости, в 2022 году по всему миру работать в гибком формате будут 1,9 млрд человек, а к 2030-му 30% всех офисных пространств будут организованы по принципу flex – office. То есть у них будут операторы, постоянно адаптирующие пространство под нужды арендатора.

К примеру, в этом месяце вы выполняете крупный заказ, под который пришлось собрать большую команду и поместить ее в общую комнату, а в следующем – возникнет другая задача, для которой потребуется только два кабинета и переговорная, петому то большинство людей будут задействованы преимущественно в удаленном режиме. При обычной долгосрочной аренде помещения, все это – ваши проблемы, потому то арендодатель предоставляет вам только две опции – платите и оставайтесь на своих квадратных метрах или съезжайте. Во flex конфигурацию офиса можно менять по необходимости – занимать больше или меньше места, добавлять закрытые переговорные, оказываться от опен спейсов или наоброрт.

[ + – ] Операционных процессов, которые можно полностью перенести в дистанционный режим, все больше, а задач требующих физического присутствия сотрудников в офисе – все меньше Фото: pexels.com

По словам Бориса Мартыненко, основателя компании Focus.office, которая, собственно и занимается такими "гибкими пространствами", на долю flex в Киеве приходится 5% офисной недвижимости, это 99 тыс кВ м. Этот пока сравнительно небольшой рынок делят между собой несколько очень активных операторов – эдаких посредников между собственниками объектов, привыкшими диктовать условия в стиле "плати за то, что есть или съезжай" и арендаторами, которых эти условия уже не утраивают. Операторы рассчитывают на то, что сегмент будет расти и не без причин.

Как выразился Мартыненко, еще недавно тон на рынке недвижимости задавали покупатели и арендодатели, теперь – арендаторы и продавцы. Купить годный объект сложнее, чем продать, спрос превышает предложение.

Важно

Оплата света и интернета. Как в Европе и Украине работают на удаленке

В сознании большинства наших соотечественников приобретение недвижимости сегодня едва ли не единственный относительно надежный способ вложения денег. Разумеется в действительности, доступных финансовых инструментов гораздо больше, причем некоторые из них обеспечивают более низкий уровень риска, чем вложения в недвижимость, при сопоставимой доходности. Но, во-первых, для среднестатистического жителя постсоветского пространства они непривычны, а то и вовсе непонятны. Во-вторых, многим нашим соотечественникам психологически трудно принять ситуацию, когда ценность, которая должна гарантировать сохранность их денег нельзя пощупать руками.

Когда объект уже куплен, возникает логичный вопрос, что делать дальше – как на нем зарабатывать. Тут начинается самое интересное, потому что на рынке аренды (по крайней мере, аренды под офис) предложение как раз в избытке, а значит, снять рабочее пространство сейчас проще, чем сдать. Компании, начавшие строительство новых офисных центров еще до пандемии, когда этот сегмент рынка недвижимости считался едва ли не самым лакомым кусочком, с трудом пережив карантинные периоды, наконец подошли к моменту сдачи объектов в эксплуатацию, и сейчас не могут позволить себе простоя помещений. Потому цены устанавливают щадящие. Сдавать помещения под офисы "по старинке", действительно, становится все сложнее. Flex может стать решением проблемы, но лишь на некоторое время.

[ + – ] Все больше сотрудников могут выполнять свои обязанности вне офисного пространства Фото: pexels.com

Пока арендаторов рабочих пространств, готовых занимать довольно большие помещения при условии внимательного отношения к их меняющимся нуждам, все еще довольно много. Однако, наивно было бы полагать, что процесс распространения удаленки завершился вместе с локдаунами. Пандемия не создала, а просто катализировала тенденцию, которая существовала до нее и не исчезнет после. Технологии развиваются таким образом, что операционных процессов, которые можно полностью перенести в дистанционный режим, будет все больше, а задач требующих физического присутствия сотрудников в офисе – все меньше.

Споры о том снижается ли производительность труда при дистанционной занятости и что делать с 20% — 30% (по разным оценкам) трудоустроенных взрослых, которые в силу особенностей собственной психики не способны качественно работать на удаленке, скоро утихнут.

Слишком увесистая часть постоянных операционных издержек современных компаний приходится на аренду офисов. Перспектива свести ее к минимуму, выглядит настолько привлекательно, что дальнейший победный марш удаленки по рынку труда почти неизбежен.