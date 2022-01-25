Предостережение "Мюнхена" – как делили Чехословакию и в чем урок для Украины

Заместитель спикера ВР Елена Кондратюк 24 января на согласительном совете порекомендовала всем посмотреть новый фильм "Нетфликс" "Мюнхен: На грани войны" – и извлечь из этого уроки. О чем же фильм, который обсуждают в украинских соцсетях и чем он так поучителен?

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"Нетфликс" выпустил картину о том, как Британия и Франция слили Гитлеру Чехословакию в 1938 году. Это знаменитое Мюнхенское соглашение (Мюнхенский сговор) — соглашение между Германией, Британией, Францией и Италией, подписанное в Мюнхене в ночь на 30 сентября рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером, премьер-министром ВеликобританииНевиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом Даладье и премьер-министром Италии Бенито Муссолини. Соглашение предусматривало, что Чехословакия в течение 10 дней освободит и уступит Германии Судетсакую область.

[ + – ] "Нетфликс" выпустил фильм о знаменитом Мюнхенском соглашении 1938 года решившем судьбу предвоенной Чехословакии.

Участие Чехословакии в переговорах предусмотрено не было. Представителей Чехословакии поставили перед фактом по итогу подписания.

По сюжету фильма два юных дипломата, помощники Чемберлена и Гитлера, — решают спасти мир и Чехословакию. Их боссы — дают им приличные уроки реальности. Кстати, Гитлер сыгран в этот раз не карикатурным идиотом, а вполне расчетливым политиком, что сразу повышает реализм картины.

"Сколь ужасной, фантастичной и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы должны здесь, у себя, рыть траншеи и примерять противогазы лишь потому, что в одной далекой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно", — высказывание Чемберлена (прекрасная роль Джереми Айронса), характеризующее политику Британии.

Ну хочет Гитлер часть Чехословакии — пусть берет. А что будет дальше — разберемся дальше.

Конечно же, это все напоминает и ситуацию в Украине, и нынешние договоренности о нас без нас. Но главное, что нужно из этого вынести — никому не интересны Чехословакия или Украина. Всем интересно свое. Чехословакию сожрали враз — Германия, Венгрия (заодно Закарпатье прибарахлили), и даже наша нынешняя подружка Польша успела аннексировать Тешинскую область.

Говорят, что это история большого предательства. Упаси бог, для Лондона — это история успеха.

В конце фильма в титрах появляется бодрая лицемерная надпись: "За время, выигранное Чемберленом, Германия и союзники успели подготовиться к войне и Германия была побеждена" — вот так оценивают события. А Чехословакия? Какая Чехословакия?

Так что "Мюнхен", как фильм — всего лишь повод — подробнее изучить историю, хотя бы посредством Википедии. И не думать наивно, что у кого-то есть какие-то искренние цели в отношении "никому неизвестных людей в далеком пограничном конфликте".

И понимать, что если нам шлют оружие, а вывозят дипломатов — то это наверняка имеет и другие цели, чем спасать нас с вами. Поэтому важно прогнозировать ситуацию, к которой нас толкают с обеих сторон. Фильм "Мюнхен" именно об этом – бороться нужно только за свои интересы. И поменьше романтики.