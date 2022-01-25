Застереження "Мюнхена" – як ділили Чехословаччину та у чому урок для України
Чому у Верховній Раді обговорюють фільм "Мюнхен: На межі війни". Чим події далекого 1938 року схожі на українські реалії та чому те, що хтось вважає зрадою, інші вважають своїм успіхом.
Заступник спікера ВР Олена Кондратюк 24 січня на погоджувальній раді порекомендувала всім подивитися новий фільм "Нетфлікс" "Мюнхен: На межі війни" — і винести з цього уроки. Про що ж фільм, який обговорюють в українських соцмережах і чим він такий повчальний?
"Нетфлікс" випустив картину про те, як Британія та Франція злили Гітлеру Чехословаччину у 1938 році. Це знаменита Мюнхенська угода (Мюнхенська змова) — угода між Німеччиною, Британією, Францією та Італією, підписана в Мюнхені в ніч на 30 вересня рейхсканцлером Німеччини Адольфом Гітлером, прем'єр-міністром Великобританії Невілом Чемберленом, прем'єр-міністром Франції Едуардом Даладьє та прем'єр-міністром Італії Беніто Муссоліні. Угода передбачала, що Чехословаччина протягом 10 днів звільнить і поступиться Німеччині Судетською областю.
Участь Чехословаччини у переговорах не було передбачено. Представників Чехословаччини поставили перед фактом після підписання.
За сюжетом фільму два юні дипломати, помічники Чемберлена та Гітлера, — вирішують врятувати світ та Чехословаччину. Їхні боси — дають їм пристойні уроки реальності. До речі, Гітлер зіграний цього разу не карикатурним ідіотом, а цілком розважливим політиком, що одразу підвищує реалізм картини.
"Наскільки жахливою, фантастичною і неправдоподібною є думка про те, що ми повинні тут, у себе, рити траншеї і приміряти протигази лише тому, що в одній далекій країні посварилися між собою люди, про яких нам нічого не відомо", — висловлювання Чемберлена. (Прекрасна роль Джеремі Айронса), що характеризує політику Британії.
Ну, хоче Гітлер частину Чехословаччини — нехай бере. А що буде далі – розберемося далі.
Звісно, це все нагадує і ситуацію в Україні, і нинішні домовленості про нас без нас. Але головне, що треба винести з цього — нікому не цікаві Чехословаччина чи Україна. Усім цікаво своє. Чехословаччину зжерли враз — Німеччина, Угорщина (заодно Закарпаття прибарахлили), і навіть наша нинішня подружка Польща встигла анексувати Тешинську область.
Говорять, що це історія великої зради. Упаси бог, для Лондона це історія успіху.
Наприкінці фільму в титрах з'являється бадьорий лицемірний напис: "За час, який виграв Чемберлен, Німеччина та союзники встигли підготуватися до війни і Німеччина була переможена" — ось так оцінюють події. А Чехословаччина? Яка Чехословаччина?
Так що "Мюнхен", як фільм — лише привід — докладніше вивчити історію, хоча б за допомогою Вікіпедії. І не думати наївно, що у когось є якісь щирі цілі щодо "нікому невідомих людей у далекому прикордонному конфлікті".
І розуміти, що якщо нам шлють зброю, а вивозять дипломатів, то це, напевно, має й інші цілі, ніж рятувати нас з вами. Тому важливо прогнозувати ситуацію, яку нас штовхають з обох боків. Фільм "Мюнхен" саме про це — боротися треба лише за свої інтереси. І менше романтики.