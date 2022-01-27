Войны за воду: как Китай доминирует над соседями, используя контроль над реками

"У Китая появился новый аргумент в сверхсложных и напряженных отношениях между многомиллиардными государствами. Манипуляции с уровнем вод, благодаря сети из сотен дамб и водохранилищ, сооруженных на бурных высокогорных реках, позволяют причинить не меньше бед, чем ядерные удары. В чем эта ситуация может послужить предостережением Украине". Мнение

Несмотря на то, что 2/3 поверхности Земли покрыты водой, ее распределение неравномерно. Еще более неравномерно распределение питьевой воды. Когда эта неравномерность накладывается на не менее неоднородное распределение населения — проблем образуется столько, что хватит на новый ящик Пандоры.

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Тысячелетиями реки были источниками жизни для многих цивилизаций. Они обеспечивали гарантированный доступ к питьевой воде, пище и орошению почв, на которых выращивали сельскохозяйственные культуры. Именно мелиоративные системы скорее всего созданы независимо друг от друга (на данный момент историческая наука не имеет доказательств взаимодействия между цивилизациями в этом вопросе) в Древнем Египте, Месопотамии, Индии и Китае стали первыми масштабными инженерными сооружениями, созданными человечеством.

Цивилизации начинались с берегов рек. Так, по легенде, первый китайский император – это человек, который сумел организовать жителей долин рек Янцзы и Хуанхэ на строительство дамб и мелиоративных сооружений. Это дало ранней протокитайской цивилизации конкурентное преимущество над соседями, что в дальнейшем повлекло за собой возвеличение над ними и взлет под небеса.

[ + – ] Река Янцзы – самая длинная и многоводная река Евразии, третья в мире по полноводности и четвертая в мире по длине Фото: Википедия

Сейчас, когда технологические возможности Поднебесной значительно шире, контроль над реками, протекающими по территории Китайской народной республики, снова, как и тысячи лет назад, дает ей шанс использовать этот подарок природы для восхождения на вершины мирового господства.

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Дело в том, что реки, которые являются источником питьевой воды для полуторамиллиардной Индии и двухсотмиллионной Бангладеш, берут свои истоки именно в Китае, на вершине Гималаев. Соответственно, сооружение дамб и водохранилищ на них несет прямую угрозу нарушения режима водоснабжения этих стран. А возведение этих инженерных сооружений непосредственно перед границей Китая с Индией и Бангладеш — уже не просто намек, а прямое свидетельство того, что их основное предназначение — решение не энергетических, а геополитических задач.

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Крупнейшая из этих рек — Брахмапутра, на ней в следующей пятилетке Китай намерен построить самую большую в мире ГЭС – "Три луга". Китайская ГЭС будет использовать силу падения воды с высоты 2,8 тыс. м, ее плановая мощность достигает 60 гигаватт.

Понятно, что такие изменения в природе – это мощный удар по экосистеме региона, и они повлияют не только на Китай. Интересно, что сама эта территория местными жителями считается священной, но религиозные авторитеты отступают перед партийными указаниями — очевидно, что внутри страны КПК уже не имеет конкурентов.

Еще более обостренной эту ситуацию делает то обстоятельство, что Индия и Китай – ядерные государства. В ядерном оружии у них условный паритет (у КНР больше боеголовок, но и у Индии их достаточно, чтобы у потенциальной ядерной войны не было победителя). Однако у Китая появился новый аргумент в сверхсложных и напряженных отношениях между многомиллиардными государствами. Манипуляции с уровнем вод, благодаря сети из сотен дамб и водохранилищ, сооруженных на бурных высокогорных реках, позволяют причинить не меньше бед, чем ядерные удары (по крайней мере в краткосрочной перспективе).

[ + – ] ГЭС на реке Хуанхэ в Китае Фото: Википедия

Особый цинизм этой истории добавляет то, что Бангладеш – союзник Китая. Но на ситуацию повлиять никак не может. Естественные географические обстоятельства поместили Бангладеш в одну связку с Индией, и в Пекине решили пожертвовать этой пешкой в борьбе с индийским слоном. Что ж, лес рубят – щепки летят. Однако не заставит ли перекрый кран нанести Индию, которая с Китаем и так находится практически в состоянии конфликта, ядерный удар по его инфраструктуре?

Ведь в случае обострения геополитической борьбы, либо развертывания военного конфликта Китай может использовать и этот инструмент. А снижение уровня воды обречет на страшную смерть сотни миллионов индийцев. ХХ век отмечен множественными случаями истребления масс людей голодом (это касается и Бангладеш, и Индии) — неужели в ХХІ веке мы увидим уничтожение людей жаждой? И что остановит индийское руководство, наблюдающее такое положение вещей, от нажатия красной кнопки?

Похожая ситуация сложилась и на юго-восточных границах Китая. Реки, питающие водой Индокитай (Таиланд, Лаос, Камбоджа), берут начало на территории КНР. Там тоже сооружены и продолжают сооружаться многочисленные дамбы. Например, только на реке Меконг, которая является основной водной артерией Юго-Восточной Азии, китайцы уже построили 11 мегадамб.

[ + – ] На реке Меконг китайцы уже построили 11 мегадамб Фото: pexels.com

В казахском направлении Китай отводит воды из рек Или и Иртыш — для водоснабжения Синьцзян-Уйгурского автономного округа (до 1/3 стока) и планирует и дальше увеличивать отбор воды. Начало положили в 1998 году, когда потребовалось наладить подвод воды к нефтяному месторождению, с тех пор потребности только растут.

Река Или берет свое начало в Центральном Тянь-Шане и дальше течет в Казахстан, где является одной из крупнейших рек. Дальнейшее обезвоживание этой артерии может привести к высыханию озер Зайсан и Балхаш (Или дает 73—80 % всего притока воды в это озеро).

Таким образом, регулируя природную гидросистему, Китай формирует повестку дня региона. Ведь именно в кабинетах Пекина решают, кому и сколько воды получать в половине Азии. Всего таким способом власти КНР влияют на распределение водных ресурсов в 18 странах, где проживают в общей сложности более двух миллиардов человек. Китайское правительство (вместе со своим населением) контролирует жизнь больше половины обитателей планеты!

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И это действительно вопрос жизни и смерти, а не благополучия и ценностей. Китай не изменяет своим тысячелетним традициям. Его подходы всегда трансцендентны. За всю свою историю китайская цивилизация не раз вступала в противостояние, решавшее вопросы выживания цивилизации. И всегда победа была за Поднебесной, иначе мы сейчас говорили бы о другом государстве.

Такое положение вещей обуславливает пересмотр всего международного речного права. Ведь столь мощный инженерный потенциал человечество приобрело только за последние десятилетия. Еще в XIX веке государство, которое находилось выше по течению, не имело столь колоссального влияния на соседей снизу. Если ситуации, подобные китайской, не удастся урегулировать, то в ХХІ веке человечество имеет все предпосылки вернуться к практике осад, когда вместо горячей фазы штурма хорошо укрепленных поселений применяли тактику блокады, ожидая, когда голод заставит окруженных сдаться. Только теперь в заложниках окажутся не отдельные крепости или даже города, а целые государства.

[ + – ] Геополитические шахматы. Бангладеш пожертвовали как пешкой в борьбе с индийским слоном Фото: pexels.com

Проецируя проблему на Украину, следует помнить, что истоки основных водных артерий расположены на территории России и Беларуси, страны-агрессора и ее марионетки. Самый большой речной бассейн Украины – Днепровский. Водами, относящимися к бассейну, пользуется большая часть населения нашего государства. Тем не менее истоки Днепра — в России, и протекает он в Украину через территорию фактически подконтрольной Москве Беларуси. Северо-восточная часть Украины потребляет воду из бассейна реки Десна, которая берет свое начало в Смоленской области РФ. Из России вытекает и Северский Донец — источник питьевой воды для Донбасса, Харьковщины и Приазовья.

Таким образом, обеспечение водой большинства населения Украины фактически контролирует Российская Федерация.

Поэтому китайская политика, которая осуществляется за тысячи километров на восток, может иметь прямое влияние на нашу жизнь уже завтра. Таковы реалии глобального мира.