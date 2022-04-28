Откройте рынки. Как Запад должен поддержать экономику Украины
"Украине от США, ЕС и стран Британского содружества нужен формат беспошлинной и бесквотной торговли с правом асимметричной защиты собственного внутреннего рынка". Мнение.
Мы . Мы из Украины
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Украине нужна удочка, а не бесплатная рыба. И реальная помощь США, сделавшая из послевоенной Германии, Японии и Южной Кореи современные развитые экономики – это вовсе не пресловутый "план Маршалла", а открытие для них американского рынка, иногда в ущерб собственному производству.
То же можно сказать и о "китайском чуде".
Украине нужен формат беспошлинной и бесквотной торговли с правом асимметричной защиты собственного внутреннего рынка. Такие режимы торговли Запад предоставлял, например, Камбодже и Бангладеш.
Украине тоже нужен такой же торговый режим со стороны ЕС, США и стран Британского содружества. То есть — удочка вместо бесплатной рыбы в виде кредитов. Именно рынки сбыта создают современных экономических тигров. Я пишу о таком формате с 2017 года, но ни один торговый уполномоченный Украины так и не сделал в данном направлении ни одного шага.
И вот Великобритания, с которой у нас есть зона свободной торговли (ЗСТ), заявила о том, что полностью обнуляет пошлины на ВСЕ украинские товары.
Считаю, что нашему правительству нужно срочно развить данную тему, инициировав аналогичные решения со стороны ЕС, США, Канады, Японии и Австралии. Удочка вместо бесплатной рыбы! Рыбу поймаем сами.Важно