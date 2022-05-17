Азовсталь. Вынужденная сдача в плен

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По Мариуполю. Однозначно позитивно оцениваю факт вывоза наших раненых с "Азовстали". Понимаю и поддержу, если вслед за ранеными "Азовсталь" покинут и другие защитники Мариуполя. Они сделали все, что могли. Они уже заслужили и уважение, и даже мифологизацию своего подвига. Но! Меня искренне возмущает то, как подается это неоднозначное событие нашими властями и СМИ.

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Вынужденную сдачу в плен пытаются подать, как победу. А ведь это не победа. Это вынужденный шаг для спасения жизней людей, который не гарантирует им ни безопасности, ни свободы. Напоминаю: их вывезли на территорию, контролируемую врагом!

Вчера мне уже сообщили из Донецка, что под "нациков из Мариуполя" специально готовят 97 колонию (Макеевка), для чего ранее содержавшихся там заключенных (в том числе наших пленных 2014-2021 гг.) перевели в тесные камеры Донецкого СИЗО. Конечно, и пытки, и неволя лучше, чем смерть, но не нужно это представлять как результат сложной спецоперации, тем более с участием Красного креста и ООН.

Лидер азовцев Денис Прокопенко в своем вчерашнем видео четко сказал, что это было ЕГО решение, утвержденное высшим военным руководством: "… Тем более, когда ТВОЕ решение утверждено высшим военным руководством". Где здесь спецоперация "Главного управления разведки Минобороны, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничной службы", о которой заявила замминистра обороны Г. Маляр, да еще и проведенная, по словам президента Зеленского, благодаря действиям "… переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН"?!

Всего 16 мая с "Азовстали" было выведено 264 человека

Может быть, решение о выходе принимал Прокопенко, но обеспечивали его реализацию на переговорах с Россией все эти перечисленные организации? – Министерство обороны РФ в своем заявлении вчера четко указало: "16 мая в результате переговоров с ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ УКРАИНСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ достигнута договоренность о вывозе раненых".

И это очень важно, потому что четкое указание на то, с кем договаривалась Москва, указывает на степень вероятности, что эти договоренности будут выполняться. Одно дело – обязательства РФ, взятые ею перед ООН, другое – перед "заблокированными военнослужащими".

Всего 16 мая с "Азовстали" было выведено 264 человека. Маляр заявила, что "Для дальнейшего их возвращения домой будет осуществлена процедура обмена". К сожалению, Минобороны России нигде об обмене ничего не говорит. Как не понятно и то, будет ли этот обмен полным, будут ли под него, кроме пограничников, нацгвардейцев и военнослужащих ВСУ, подпадать и "нацисты" из "Азова", которых российская пропаганда сделала символом "украинского нацизма".

В общем, такое впечатление, как будто власти пытаются приукрасить происходящее, потому что стесняются такого исхода. Плен не называют пленом, а вынужденное решение одного человека подают как результат чуть ли не успешной совместной операции всех, вплоть до ООН. Из-за этого возникает плотное ощущение, что тебе пудрят мозг. Зачем?!

Не надо ничего приукрашивать и стесняться! Только не азовцам! 82 дня борьбы в осаде – это уже подвиг! Им нужно гордится, а не стесняться! Даже если эта борьба заканчивается пленом. Главное, что не смертью! И давайте называть вещи своими именами, потому что тогда общество будет понимать реальную ситуацию и знать, что делать и с кого спрашивать, чтоб ее изменить. А это важно, в том числе для освобождения наших парней.

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