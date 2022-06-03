Это не шоу. Почему войну нельзя примитивизировать

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Последние несколько дней наше внимание приковано к Донбассу, в частности, к Северодонецку, где ВСУ ведут героическое бои, отстаивая украинскую землю.

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Ситуация крайне сложная, так как врагу на этом участке удалось создать превосходство в огневой мощи, он действует по принципу "огненного вала", то есть заваливает наши позиции бомбами, ракетами, снарядами. И наступает враг, ставший весьма осторожным, только тогда, когда позиции ВСУ практически уничтожены, и нашим приходится организованно отходить.

Наши войска давно без ротации. Туда затруднен подвоз боеприпасов, продовольствия и эвакуация раненых. Погибших и раненых очень много. Ситуация требует высочайшего, запредельного напряжения сил и духа.

И вдруг я слышу от наших полуофициальных комментаторов, что на самом деле наши войска играли в поддавки, заманивали врага вглубь Северодонецка, а вот теперь начинают его громить…

Блин, эти военные комментаторы футбола обсмотрелись, что ли, где игроки защиты катают мяч по своей половине поля, выманивая противника, а потом длинным пасом начинают стремительную голевую атаку?

Украинские воины измотали врага в кровопролитных боях и нашли в себя силы предпринять контратакующие действия, честь им и слава! И бои снова вернулись к центру Северодонецка, хотя угроза захвата города не миновала. Но ни о каких поддавках, ложных отступлениях и речи быть не может.

Понимаю, все на нервах. Но давайте все же держать себя в руках, не превращаться в российских пропагандонов, несущих в эфир откровенную чушь. И главное — не будем даже с наилучшими намерениями девальвировать беспримерный подвиг наших защитников.

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