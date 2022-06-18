Купите дизель сейчас. Завтра ситуация не улучшится

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Начинается горячая пора, урожай начнут собирать не раньше, чем через месяц, но умный фермер уже сейчас генерирует спрос. Никто не знает, куда поедет зерно, но есть все шансы, что зерновозами по трассе Киев — Чоп. Или по Варшавке. Такого Исхода наша транспортная система еще никогда не видела.

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Транспорт в основном выехал из зоны боевых действий, его много и он пойдет сплошным потоком на Запад. Это колоссальный рост потребления дизельного топлива.

Это вам не на нибулоновские элеваторы свозить на Днепре, а потом по реке на Николаев. Это другая песня.

Релокация предприятий, смена логистики. Приведу банальный пример. Гипсокартон, соль, картон, большая часть проката и прочее и прочее уже не едут по железной дороге — все в фурах. Железная дорога неуклюжая, а в такое время, как сейчас, требуется оперативность и скорость. Грузоотправители аукционы заряжают по цене километра. Не поверите, но за всю мою деятельность в сфере логистики это впервые, когда перевозчики не ноют по цене за км. Они довольны.

Итак, картинку по потреблению дизеля я вам сформировал. Теперь о снабжении. Прирост есть, но есть и три "но":

Нет уже того резвого прироста автопарка бочек. Кто не мог сразу выехать, тот сделал документы, подшаманил технику и поехал. Мы видели динамику прироста бензовозов для импорта и хлопали то ли в ладоши, то ли ушами, но чем-то хлопали точно. Все — такой дикий прирост закончился, теперь только за счет новой техники. Этот процесс хоть и значительный, но уже не тот прирост мощностей для импорта. Все очевиднее, что без поставок по ж/д мы не справимся с топливным кризисом. Сейчас получилось прикольно: технику выслали в Европу деньги зарабатывать, а развозить теперь по стране стало нечем. Получается, что есть много предложений на границе на перелив, но кто повезет в Сумы или Днепр — теперь это просто викторина. Уже битумовозки при делах, спиртовозы и молоковозы тоже дизель возят. Скоро, наверное, ассенизаторы запустят на АЗС топливо развозить. Хотел бы сфотографировать такую картину на сливе дизеля в резервуар. Бензин подтягивают постепенно, с ними ситуация стабильно тяжелая. Но по дизелю имеем все шансы не справится. Нужна железка и логистика по базам, но кто же будет легковоспламеняющегося товара на миллионы долларов в одном месте сейчас держать? Застраховать не получается, а рисковать… столько шампанского уж точно не выпить!

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