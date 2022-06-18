Купуйте дизель зараз. Завтра ситуація не покращиться

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Починається гаряча пора, врожай почнуть збирати не раніше ніж за місяць, але розумний фермер уже зараз генерує попит на дизильне паливо. Ніхто не знає, куди поїде зерно, але є всі шанси, що зерновозами трасою Київ — Чоп. Або Варшавкою. Такого Виходу наша транспортна система ще ніколи не бачила.

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Транспорт здебільшого виїхав із зони бойових дій, його багато і він піде суцільним потоком на Захід. Це спровокує колосальне зростання споживання дизельного палива.

Це вам не на нібулонівські елеватори звозити на Дніпрі, а потім річкою на Миколаїв. Це інша пісня.

Релокація підприємств, зміна логістики. Наведу банальний приклад. Гіпсокартон, сіль, картон, більша частина прокату та інше вже не їдуть залізницею — все в фурах. Залізниця незграбна, а в такий час, як зараз, потрібна оперативність і швидкість. Відправники вантажу аукціони заряджають за ціною кілометра. Не повірите, але за всю мою діяльність у сфері логістики це вперше, коли перевізники не ниють через ціну за кілометр. Вони задоволені.

Отже, картину споживання дизеля я вам сформував. Тепер про постачання. Приріст є, але є три "але":

Немає швидкого приросту автопарку діжок. Хто не міг одразу виїхати, той зробив документи, підшаманив техніку та поїхав. Ми бачили динаміку приросту бензовозів для імпорту і плескали чи то в долоні, чи вухами, але чимось плескали точно. Все – такий дикий приріст закінчився, тепер лише за рахунок нової техніки. Цей процес хоч і значний, але вже не той приріст потужностей для імпорту. Все очевидніше, що без постачання залізницею ми не впораємося з паливною кризою. Наразі сталося прикольно: техніку вислали до Європи гроші заробляти, а розвозити тепер країною стало нічим. Виходить, що є багато пропозицій на кордоні на перелив, але хтось повезе в Суми чи Дніпро — тепер це суто вікторина. Вже бітумовози, спиртовози та молоковози дизель возять. Незабаром, мабуть, асенізатори запустять на АЗС паливо розвозити. Хотів би сфотографувати таку картину під час зливу дизеля в резервуар. Бензин підтягують поступово, із ним ситуація стабільно важка. Але по дизелю маємо всі шанси не впоратись. Потрібна залізниця і логістика по базах, але хто ж буде легкозаймистий товар на мільйони доларів в одному місці зараз тримати? Застрахувати не вийде, а ризикувати... стільки шампанського точно не випити!

Джерело.

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