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Думки Ситуація з бензином в Україні

Купуйте дизель зараз. Завтра ситуація не покращиться

"Транспорт виїхав із зони бойових дій, його багато, і він суцільним потоком піде на Захід. Це спровокує колосальне зростання споживання дизельного палива. Адже такого потоку наша транспортна система ще ніколи бачила". Думка.

Дмитро Льоушкін
Дмитро Льоушкін
Гендиректор та засновник Prime Group TM
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фури, вантажівки, автомобілі, затор, пробка
Фото: 24 Канал | Раніше більшість товарів з України перевозили морем. Тепер – у вантажівках. Це величезне навантаження на ринок ДП

Починається гаряча пора, врожай почнуть збирати не раніше ніж за місяць, але розумний фермер уже зараз генерує попит на дизильне паливо. Ніхто не знає, куди поїде зерно, але є всі шанси, що зерновозами трасою Київ — Чоп. Або Варшавкою. Такого Виходу наша транспортна система ще ніколи не бачила.

Транспорт здебільшого виїхав із зони бойових дій, його багато і він піде суцільним потоком на Захід. Це спровокує колосальне зростання споживання дизельного палива.

Це вам не на нібулонівські елеватори звозити на Дніпрі, а потім річкою на Миколаїв. Це інша пісня.

Релокація підприємств, зміна логістики. Наведу банальний приклад. Гіпсокартон, сіль, картон, більша частина прокату та інше вже не їдуть залізницею — все в фурах. Залізниця незграбна, а в такий час, як зараз, потрібна оперативність і швидкість. Відправники вантажу аукціони заряджають за ціною кілометра. Не повірите, але за всю мою діяльність у сфері логістики це вперше, коли перевізники не ниють через ціну за кілометр. Вони задоволені.

Отже, картину споживання дизеля я вам сформував. Тепер про постачання. Приріст є, але є три "але":

  1. Немає швидкого приросту автопарку діжок. Хто не міг одразу виїхати, той зробив документи, підшаманив техніку та поїхав. Ми бачили динаміку приросту бензовозів для імпорту і плескали чи то в долоні, чи вухами, але чимось плескали точно. Все – такий дикий приріст закінчився, тепер лише за рахунок нової техніки. Цей процес хоч і значний, але вже не той приріст потужностей для імпорту.
  2. Все очевидніше, що без постачання залізницею ми не впораємося з паливною кризою. Наразі сталося прикольно: техніку вислали до Європи гроші заробляти, а розвозити тепер країною стало нічим. Виходить, що є багато пропозицій на кордоні на перелив, але хтось повезе в Суми чи Дніпро — тепер це суто вікторина. Вже бітумовози, спиртовози та молоковози дизель возять. Незабаром, мабуть, асенізатори запустять на АЗС паливо розвозити. Хотів би сфотографувати таку картину під час зливу дизеля в резервуар.
  3. Бензин підтягують поступово, із ним ситуація стабільно важка. Але по дизелю маємо всі шанси не впоратись. Потрібна залізниця і логістика по базах, але хто ж буде легкозаймистий товар на мільйони доларів в одному місці зараз тримати? Застрахувати не вийде, а ризикувати... стільки шампанського точно не випити!

Джерело.

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