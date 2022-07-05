Когда, кто и почему должен отменить запрет на выезд мужчин с места жительства

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Положение Генштаба ВСУ, которое сегодня всколыхнуло ФБ, на самом деле очень полезный, правильный и наглядный пример, который иллюстрирует, что натовские стандарты управления не из воздуха взялись, а являются воплощением лучших и эффективных практик. Этот пример также показывает, что бывает, если от них отклониться.

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Базовый, зонтичный принцип гласит, что должно быть разделение военных и гражданских функций и компетенций. Генштаб, которым обязательно должны руководить военные, должен заниматься военным делом. Гражданские же (за редким исключением) не должны вмешиваться в планирование военных операций. А Минобороны, которым так же "обязательно" должны руководить гражданские, обязано определять политики.

Потому что когда за определение политик берутся военные, то обязательно возникают такие лажи, как сейчас. Когда с позиции военного все стройно и обосновано, но для гражданских масс ясно, что оно просто не будет работать.

Поэтому, по правилам Альянса, министр обороны должен быть гражданским или на крайне отставным военным со стажем жизни на гражданке. А на отдельные страны, отступающие от этого правила, могут смотреть косо.

Кстати, в 2015-2017 годах не раз спорил с привыкшими к старой системе. Они доказывали, что хотя бы во время войны МО должен руководить генарал. Но нет! И это правило не просто так появилось.

Сейчас — если информация в общем доступе корректна — имеем несколько иной уровень этой истории. ГШ чисто военный, плюс профессиональное военное командование ВСУ, которое возглавляет крутой военный Залужный. МО возглавляет крутой гражданский Резников. И все согласны, что это работает супер.

Но такова жизнь, что иногда органы выходят за пределы своей компетенции. Именно это (как утверждают) сделал Генштаб, когда попытался установить политику, руководствуясь старыми документами 1990-х. А он этого не должен делать априори.

Но с имеющимся гражданским министром и гражданским парламентским контролем я вообще не сомневаюсь, что это правило очень скоро отменят. Поэтому все норм, keep calm, не перестаем верить в ВСУ, а также не забываем верить в НАТО. Интеграция в него идет нам исключительно на пользу!

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