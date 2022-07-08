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Российская экономика уходит под внешний контроль. Кто и как будет ею управлять

"Картель в составе США, Японии и стран Евросоюза готовится установить граничную максимальную цену на нефть российского происхождения. Обрезание нефтяных доходов обрушит ВВП РФ на 20–30%, а также поможет снизить цены на топливо и газ в Европе, в частности, и в Украине". Мнение.

Виталий Шапран
Виталий Шапран
экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА), член Совета НБУ
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дракон, Китай, символ Китая
Фото: Pexels | C началом работы картеля экономика РФ полностью переходит под внешнее управление G-7 плюс Китай и Индия.

Россия должна заплатить за свои преступления в Украине. Цивилизованный мир не без помощи Украины придумал, как лишить страну-агрессора экономической самостоятельности. Уязвимость РФ настолько серьезная, что картельное ценовое соглашение по нефти может пережить многие поколения россиян и стать вторым после ядерного оружия сдерживающим агрессию фактором. Будет справедливо со стороны Украины официально публично поддержать идею картеля и призвать другие страны присоединиться к нему.

Нефтяной вопрос: почему эмбарго на нефть не оказало сильного действия

Цивилизованный мир перешел ко второй фазе экономических санкций – а именно, страны говорят об ограничении максимальной цены на российскую нефть. Обсуждаемый ценовой максимум для российской нефти — на уровне 40–60 долларов за баррель.

Переговорщики по санкциям на публике об этом не говорят, но уже в июне стало очевидным, что 100% нефтяное эмбарго в отношении РФ не сработало в полной мере. РФ лишь перераспределила направление движения нефти в сторону Азии и стала более уступчива в цене. Китай и Индия выторговали себе скидки на российскую нефть в размере до 30–40 долларов на барреле.

Китаю выгодно покупать дешевую нефть, однако США могут предложить КНР особые условия, чтобы сбить аппетит на ресурсы агрессора
Китаю выгодно покупать дешевую нефть, однако США могут предложить КНР особые условия, чтобы сбить аппетит на ресурсы агрессора
Фото: lowyinstitute.org

Эмбарго в полной мере не сработало из-за специфики мирового рынка нефти. Во-первых, нефть, в отличие от газа, может быть доставлена в любой уголок мира танкерами, трубопроводами и даже по железной дороге. Во-вторых, мировой рынок работает по модели сообщающихся сосудов: если где-нибудь изъять определенные объемы нефти на продажу, она, скорее всего, выплывет в другом регионе, может быть, не в таком объеме и не по такой же цене, но на ликвидный транспортабельный товар всегда есть спрос.

Однако после того, как страны ЕС и США ввели эмбарго и показали миру, что в принципе готовы обходиться без российской нефти, стало понятно, что вероятность создания картеля покупателей российской нефти достаточно высока.

Реальность картеля: почему страны объединились против России

Редко так бывает, что какая-то страна объединяет против себя почти все государства планеты. РФ преуспела в этом, что было видно из заседаний ООН.

Для картельного соглашения против РФ сейчас есть все условия:

  1. Доля РФ в мировом экспорте нефти составляет до 10%, и это — включая поставки в страны СНГ, которые и так получали российскую нефть ниже рыночной цены. Заместить данный объем рынка на фоне прогнозируемой рецессии найдется чем с лихвой.
  2. Информация о том, что Китай и Индия не согласны поддержать соглашение о потолке цен на нефть в отношении РФ, мягко говоря, преувеличена. Индия не участвует в войне в Украине ни на чьей стороне. Единственное, чем можно заинтересовать эту страну, – это более низкой ценой на нефть. Картель при любом раскладе сможет предложить более низкую цену, чем РФ. С Китаем ситуация сложнее. КНР просит об уступках в торговых переговорах со стороны США. Тактически США выгодно убрать ряд пошлин на китайские товары, поскольку это приведет к снижению потребительской инфляции в США. Стороны все еще в состоянии переговоров и формирования переговорных пакетов. Не исключен вариант, когда КНР официально не войдут в картель, но попросят РФ заметно снизить цену нефти по действующим контрактам.
  3. США уже ведут активную переговорную политику в Азии по формированию картеля. В частности, такие переговоры были в Южной Корее и Японии. Кремлю пришлось реагировать на заявление премьер-министра Японии о возможном снижении цены российской нефти, отрицая возможность создания такого картеля.

Картельное влияние: что получит Украина от снижения цен на российскую нефть

Топливо – это довольно интересный товар, он оказывает фундаментальное влияние на рост ВВП, инфляцию и безработицу. Снижение цен до 40 долларов за баррель в европейском регионе приведет к тому, что премиальный бензин на наших заправках будет стоить меньше 30 грн за литр. И хотя прямые поставки из РФ к нам вряд ли возможны, падение цены в регионе будет довольно сильным.

Более дешевое топливо и более доступные цены на газ в Украине – возможные результаты картельных действий по ограничению цен на российскую нефть
Более дешевое топливо и более доступные цены на газ в Украине – возможные результаты картельных действий по ограничению цен на российскую нефть
Фото: Pexels

Отлаженная и дешевая транспортировка российской нефти в ЕС вряд ли будет остановлена при снижении цены. Во-первых, 40 долларов за баррель — это верхняя граница себестоимости из месторождений в РФ. Во-вторых, при низкой марже у Кремля уже не будет возможности решать, куда транспортировать эту нефть: в Азию или Европу, выбор маршрута будет в пользу более дешевой транспортировки. В-третьих, у РФ нет достаточного объема нефтехранилищ, а прекращение поставок означает необходимость консервации скважин. Дешевое топливо и энергия – это плюс к торговому балансу и возможность ускорить экономический рост на + 2-3% к ВВП.

Следом за нефтью рачительные немцы будут вправе поднять вопрос и о цене газа. Кстати, инициатором подобного процесса, но по газу, на саммите ЕС выступил премьер-министр Италии Марио Драги. У "Газпрома" еще остались длинные газовые контракты, привязанные формулой к цене на нефть, мазут и уголь. Поэтому после успешной организации нефтяного картеля будет логично задать Кремлю вопрос о необходимости учета картельной цены при поставках газа. Падение цены на газ в ЕС в разы автоматически приведет к падению цены на газ в Украине.

Если идея с картелем сработает, доходы России настолько снизятся, что серьезный экономический кризис просто не позволит агрессору воевать

Но самое главное: 50–55% экономики РФ сейчас зависит от цен на нефть и газ. После введения санкций в РФ начала рушиться структура отраслевых рынков. Авиацию, машиностроение и лесные хозяйства просто начали спасать за счет доходов от нефти и газа. Последние полгода правительство РФ только то и делает, что перекладывает деньги из энергетического кармана в остальные отрасли. В такой ситуации обрезание нефтяных доходов просто обрушит ВВП РФ на 20–30%. При этом, именно во власти картеля будет регулировать ценой степень экономического кризиса в РФ, глубину падения их экономики, безработицы и, отчасти, – соцстандартов.

По факту это означает, что с началом работы картеля экономика РФ полностью переходит под внешнее управление G-7 плюс Китай и Индия.

Через 2–3 месяца активной работы картеля не Макрон и Шольц будут звонить в Кремль, а Кремль будет искать возможности выпросить у членов Картеля добавить к цене хотя бы 50 центов. В такой ситуации РФ уже будет не до войны в Украине.