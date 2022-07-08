Российская экономика уходит под внешний контроль. Кто и как будет ею управлять

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Россия должна заплатить за свои преступления в Украине. Цивилизованный мир не без помощи Украины придумал, как лишить страну-агрессора экономической самостоятельности. Уязвимость РФ настолько серьезная, что картельное ценовое соглашение по нефти может пережить многие поколения россиян и стать вторым после ядерного оружия сдерживающим агрессию фактором. Будет справедливо со стороны Украины официально публично поддержать идею картеля и призвать другие страны присоединиться к нему.

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Нефтяной вопрос: почему эмбарго на нефть не оказало сильного действия

Цивилизованный мир перешел ко второй фазе экономических санкций – а именно, страны говорят об ограничении максимальной цены на российскую нефть. Обсуждаемый ценовой максимум для российской нефти — на уровне 40–60 долларов за баррель.

Переговорщики по санкциям на публике об этом не говорят, но уже в июне стало очевидным, что 100% нефтяное эмбарго в отношении РФ не сработало в полной мере. РФ лишь перераспределила направление движения нефти в сторону Азии и стала более уступчива в цене. Китай и Индия выторговали себе скидки на российскую нефть в размере до 30–40 долларов на барреле.

[ + – ] Китаю выгодно покупать дешевую нефть, однако США могут предложить КНР особые условия, чтобы сбить аппетит на ресурсы агрессора Фото: lowyinstitute.org

Эмбарго в полной мере не сработало из-за специфики мирового рынка нефти. Во-первых, нефть, в отличие от газа, может быть доставлена в любой уголок мира танкерами, трубопроводами и даже по железной дороге. Во-вторых, мировой рынок работает по модели сообщающихся сосудов: если где-нибудь изъять определенные объемы нефти на продажу, она, скорее всего, выплывет в другом регионе, может быть, не в таком объеме и не по такой же цене, но на ликвидный транспортабельный товар всегда есть спрос.

Однако после того, как страны ЕС и США ввели эмбарго и показали миру, что в принципе готовы обходиться без российской нефти, стало понятно, что вероятность создания картеля покупателей российской нефти достаточно высока.

Реальность картеля: почему страны объединились против России

Редко так бывает, что какая-то страна объединяет против себя почти все государства планеты. РФ преуспела в этом, что было видно из заседаний ООН.

Для картельного соглашения против РФ сейчас есть все условия:

Доля РФ в мировом экспорте нефти составляет до 10%, и это — включая поставки в страны СНГ, которые и так получали российскую нефть ниже рыночной цены. Заместить данный объем рынка на фоне прогнозируемой рецессии найдется чем с лихвой. Информация о том, что Китай и Индия не согласны поддержать соглашение о потолке цен на нефть в отношении РФ, мягко говоря, преувеличена. Индия не участвует в войне в Украине ни на чьей стороне. Единственное, чем можно заинтересовать эту страну, – это более низкой ценой на нефть. Картель при любом раскладе сможет предложить более низкую цену, чем РФ. С Китаем ситуация сложнее. КНР просит об уступках в торговых переговорах со стороны США. Тактически США выгодно убрать ряд пошлин на китайские товары, поскольку это приведет к снижению потребительской инфляции в США. Стороны все еще в состоянии переговоров и формирования переговорных пакетов. Не исключен вариант, когда КНР официально не войдут в картель, но попросят РФ заметно снизить цену нефти по действующим контрактам. США уже ведут активную переговорную политику в Азии по формированию картеля. В частности, такие переговоры были в Южной Корее и Японии. Кремлю пришлось реагировать на заявление премьер-министра Японии о возможном снижении цены российской нефти, отрицая возможность создания такого картеля.

Картельное влияние: что получит Украина от снижения цен на российскую нефть

Топливо – это довольно интересный товар, он оказывает фундаментальное влияние на рост ВВП, инфляцию и безработицу. Снижение цен до 40 долларов за баррель в европейском регионе приведет к тому, что премиальный бензин на наших заправках будет стоить меньше 30 грн за литр. И хотя прямые поставки из РФ к нам вряд ли возможны, падение цены в регионе будет довольно сильным.

[ + – ] Более дешевое топливо и более доступные цены на газ в Украине – возможные результаты картельных действий по ограничению цен на российскую нефть Фото: Pexels

Отлаженная и дешевая транспортировка российской нефти в ЕС вряд ли будет остановлена при снижении цены. Во-первых, 40 долларов за баррель — это верхняя граница себестоимости из месторождений в РФ. Во-вторых, при низкой марже у Кремля уже не будет возможности решать, куда транспортировать эту нефть: в Азию или Европу, выбор маршрута будет в пользу более дешевой транспортировки. В-третьих, у РФ нет достаточного объема нефтехранилищ, а прекращение поставок означает необходимость консервации скважин. Дешевое топливо и энергия – это плюс к торговому балансу и возможность ускорить экономический рост на + 2-3% к ВВП.

Следом за нефтью рачительные немцы будут вправе поднять вопрос и о цене газа. Кстати, инициатором подобного процесса, но по газу, на саммите ЕС выступил премьер-министр Италии Марио Драги. У "Газпрома" еще остались длинные газовые контракты, привязанные формулой к цене на нефть, мазут и уголь. Поэтому после успешной организации нефтяного картеля будет логично задать Кремлю вопрос о необходимости учета картельной цены при поставках газа. Падение цены на газ в ЕС в разы автоматически приведет к падению цены на газ в Украине.

Если идея с картелем сработает, доходы России настолько снизятся, что серьезный экономический кризис просто не позволит агрессору воевать

Но самое главное: 50–55% экономики РФ сейчас зависит от цен на нефть и газ. После введения санкций в РФ начала рушиться структура отраслевых рынков. Авиацию, машиностроение и лесные хозяйства просто начали спасать за счет доходов от нефти и газа. Последние полгода правительство РФ только то и делает, что перекладывает деньги из энергетического кармана в остальные отрасли. В такой ситуации обрезание нефтяных доходов просто обрушит ВВП РФ на 20–30%. При этом, именно во власти картеля будет регулировать ценой степень экономического кризиса в РФ, глубину падения их экономики, безработицы и, отчасти, – соцстандартов.

По факту это означает, что с началом работы картеля экономика РФ полностью переходит под внешнее управление G-7 плюс Китай и Индия.

Через 2–3 месяца активной работы картеля не Макрон и Шольц будут звонить в Кремль, а Кремль будет искать возможности выпросить у членов Картеля добавить к цене хотя бы 50 центов. В такой ситуации РФ уже будет не до войны в Украине.