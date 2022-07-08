Джонсон – это аналог Трампа. Почему премьера Великобритании любят только в Украине

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Украина – одна из немногих стран, где Бориса Джонсона любят и уважают. Что объяснимо, учитывая его вокальную позицию в отношении российского вторжения. И здорово, когда хоть где-то человек любим.

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Однако для западной демократической среды Джонсон был и остается британским аналогом Трампа – консервативным клоуном, играющим на самых реакционных настроениях, и готовым делать заявления любой степени одиозности, если они помещают его под софит.

В рамках реставрации британского империализма Джонсон помог вывести свою страну из ЕС, угробил своей политикой тысячи жизней во время пандемии и сделал карьеру на исламофобии, расизме и гендерных предрассудках.

Чтобы считать позицию Бориса Джонсона проукраинской, необходимо закрыть глаза на то, что его Консервативная партия десятилетиями создавала условия для того, чтобы Британия была уютной гаванью для кремлевских олигархов.

Лавируя в потоке скандалов с помощью громких заявлений и банальной лжи, Джонсон сравнивал женщин в хиджабе с "почтовыми ящиками", называл геев "бездельниками в топиках", а черных – "арбузными улыбочками".

Все эти характерные шуточки являются общим местом в космосе правого популизма, который отвечает на лицемерную политкорректность своим честным невежеством.

Окруженный богатыми донорами, Джонсон всегда был цепным псом правящего класса, который использовал его для того, чтобы остановить движение Джереми Корбина.

Что ж, левачки низвержены, мир правее некуда, и хозяйская партия отправляет своего верного тамаду на помойку истории, откуда Борис, не сомневайтесь, продолжит хайповать на чужой боли и смерти.

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