Путин и Эрдоган договорились. Пять фактов, о которых должен знать украинец

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Факт первый: крупнейшим бенефициаром этой войны стала Турция вообще и Эрдоган в частности

Турки заняли идеальную для себя позицию: они и посредники, и те, кто торгует на две стороны, и, главное — их нельзя будет прижать вторичными санкциями. Проще говоря, они будут заходить в серый экспорт из РФ настолько далеко, насколько это возможно.

Факт второй: турки выбили скидку на газ и теперь будут брать российский газ по максимуму

Для их экономики — это дополнительный плюс (на пике они берут около 26 млрд кубов, на минимуме — 16). Россияне сейчас вынуждены давать скидки.

Факт третий: вариантов надавить на Турцию ни у нас, ни у Запада почти нет

К сожалению, нужно искать и найти. Но самое важное, что мы должны делать: следить не только за краденым зерном, но, возможно, важнее, за серым экспортом военных технологий и электроники. Проще говоря: именно это — альфа и омега наших усилий. Нельзя распылять свои возможности.

Факт четвертый: Украине необходимо в разы увеличить посольство в Турции и аналитические усилия в этом направлении

Ирана это также касается. Об аналитике касательно России я уже устал повторять.

Факт пятый: у Турции и России остается серьезная болевая точка — Сирия

Это та карта, которой нужно играть (мы должны давить на наших партнеров в этой игре).

Россияне сегодня – не просто младшие партнеры турок в этой истории. Россияне удобны для Китая, Ирана, Турции и других. Они являются тараном в создании антизападной коалиции. Эта коалиция не создастся в среднесрочной перспективе. Может быть, никогда не создастся. Можно с большой долей вероятности говорить, что нынешняя ситуация взорвет Россию в перспективе 5-10 лет. Но, исходя из старой истории "Польша упала и нас завалила", нам нужно выйти живыми из этого кошмара. Поэтому уже сейчас именно Украине нужно занимать более активную международную позицию.

И последнее. Мы любим жить в черно-белых позициях. Турки — не плохие и не хорошие. Они зарабатывают деньги. Но выигрывает тот, кто умеет считать заранее и не боится идти против правил. Нам просто нужно быть умнее.

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