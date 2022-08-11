Что нам мешает побеждать. Пять причин, от которых нужно срочно избавиться

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Причина первая — цели войны

Побеждать нам мешает неопределенность с целями войны. Потому что от того, каковы цели, зависят стратегия и тактика, каждодневная нелегкая военная работа, и тяжелый труд в тылу. Все в государстве, все силы государства должны подчиняться задаче достижения целей войны. А какие у нас цели? — Возвращение линии фронта на состояние до 24 февраля. Освобождение всей территории Украины (без Крыма). Освобождение всей территории Украины (с Крымом). Освобождение острова Змеиный. Получение HIMARS. Удержание Северодонецка. Удержание Лисичанска. Удержание Мариуполя (вчера). Оборона Песок. Освобождение Херсона. Освобождение Херсона через 2-3 недели…

Как видим, целей у нас много, и все они — негодные, потому что цель у нас может быть только одна — полный разгром армии агрессора, уничтожение его военного потенциала, без чего ни одна из озвученных ранее целей (кроме получения HIMARS) не может быть достигнута.

Пока у России есть армия, пока эта армия может сражаться (не разгромлена и не деморализована) — дырка нам от бублика, а не свобода и независимость.

Причина вторая — беспорядок

Второе, что мешает нам побеждать — беспорядок в командовании, а попросту — анархия. В воюющей стране столько центров принятия решений, что противник просто не понимает, по каким стрелять, и только поэтому до сих пор не нанес удар.

Отдельно друг от друга существуют Минобороны, Генштаб, штаб Сил обороны, штаб Сухопутных войск, штабы НГУ, ГУР, СБУ, СВР, тероборона, национальная полиция и сотни всевозможных парамилитарных формирований. Добавьте сюда тонны подковерных интриг, ОП, СНБО, Кабмин, и отнимите отсюда Ставку Верховного главнокомандующего, которая должна была бы все это войско объединять и направлять, но она не работает.

В воюющей стране может быть только единоначалие, один Верховный главнокомандующий, который берет на себя ответственность и несет этот тяжкий груз до конца. Иначе это работает плохо или не работает совсем.

Причина третья — недоверие

Третье, что нам мешает побеждать — недоверие, интриги, отсутствие полномочий и, соответственно, ответственности, подавление инициативы на всех уровнях государственного и военного управления.

Власть как будто живет по мирному плану — от выборов до выборов, болезненно относится к критике, скрупулезно подсчитывает рейтинги и ревниво следит за конкурентами.

Но во время войны, когда есть враг, не может быть конкурентов. К управлению государством и армией должны приходить сильные и смелые, а не удобные и незаметные.

Причина четвертая — непрофессионализм

Четвертое, что нам мешает побеждать — жгучий непрофессионализм во всех ветвях государственного и военного управления.

Кумовство, сватовство, дилетантство, взяточничество, воровство никуда не делись с началом войны. Люди, которые приняли трагическое решение игнорировать грозные предупреждения о близкой войне — по-прежнему во власти.

Люди, которые ответственны за предательский захват юга и беспрепятственный проход с севера — на своих постах. Люди, торпедировавшие гособоронзаказ, снова занимаются гособоронзаказом. Люди, не закупавшие танки, ракеты, беспилотники — снова не закупают танки, ракеты, беспилотники.

В войсках то же самое — преспокойно себя чувствуют бесталанные командиры, вся заслуга которых заключается в том, что они положили сотни людей, но по-прежнему командуют бригадами и батальонами, пользуясь законом о боевом иммунитете, и умело лавируя в море внутриведомственных интриг.

У нас принято только награждать и поощрять. А кого из командиров и начальников наказали за это время? Без работы над ошибками не может быть победы.

Причина пятая — не верим в себя

Пятое, что нам мешает побеждать — отсутствие веры в себя. Мы надеемся на западную помощь, на заступничество цивилизованного мира, на санкции, на падение цен на нефть, на дядю Байдена и тетю Спартц.

Мы верим в бога, в чудодейственную силу новейшего оружия, и, конечно же, верим в ВСУ, как будто страна живет отдельно, а армия — отдельно. Словно дело защиты страны — это только кровавая работа "профессионалов", а мы поддерживаем экономику, платим налоги, отправляем донаты и преспокойно пьем пиво в баре.

Мы не живем, как воюющая страна, не ведем себя, как воюющая нация, мы по-прежнему находимся где-то между войной и миром, застрявшие в ложном измерении пропаганды, убаюкивающей нас безответственными заявлениями, что война вот-вот закончится. Не закончится. Не сейчас. И чтобы победить — надо меняться всем нам, всему государству, всей стране. Иначе не быть Украине.

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