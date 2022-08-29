Президент, друзья и не только. Кого, чем и за что награждает глава государства

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Давайте честно, так было всегда. Я помню, как генерал-майор, начальник вооружения украинской армии Николай Шевцов, стал генерал-лейтенантом в соответствии с указом президента Петра Порошенко. Именно он отвечал за безопасность арсеналов и военных складов и именно при нем произошли взрывы на складах ВСУ в Балаклее, Ичне и Калиновке, а также взрыв состава сектора в Сватово. Так что повышение в звании – это "совершенно логическая" награда за деятельность. А делегация в ПАСЕ, тогда достигшая максимального результата, не получила даже грамоты или благодарности. И я знаю почему.

Так же бывший министр обороны Украины Андрей Таран не закупал снаряды и ракеты, провалил все, что возможно, но получил… статус Полномочного Посла Украины в Республике Словения от Владимира Зеленского. Да, это была ему такая награда. Ну, не наказание ведь это. А снятая генпрокурор Венедиктова получила… должность посла в Швейцарии. И тоже от Зеленского. Так что в Украине так было и остается всегда.

Не надо удивляться, если вы видите рядом с достойными фамилиями еще и тех, кто получил награду или звание из-за близости к власти, из-за своей лояльности или чьего-то мощного лоббирования.

Например, немногие из вас увидели, что президентом Зеленским было присвоено специальное звание генерала полиции третьего ранга полковнику полиции Колеснику Ярославу Васильевичу – начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области. Но даже в Национальной полиции немного офигели от этого, а потом вспомнили, что происходит с контрабандой в Закарпатье и кто лоббировал это награждение и все поняли. Ибо не так важно, кто подписывает указ о наградах, важнее — кто составляет списки и лоббирует. Ну, и своих никогда не забывают. Так что меньше раздражайтесь. И радуйтесь о тех, кто справедливо получил награду от государства. Они того стоят!

Источник

Важно