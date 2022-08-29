Президент, друзі й не тільки. Кого, чим і за що нагороджуює голова держави

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Давайте чесно, так завжди було. Я пам'ятаю, як генерал-майор, начальник озброєння української армії Микола Шевцов, став генерал-лейтенантом відповідно до указу президента Петра Порошенка. Саме він відповідав за безпеку арсеналів і військових складів і саме при ньому сталися вибухи на складах ЗСУ в Балаклії, Ічні та Калинівці, а також вибух складу сектору в Сватовому. Тож підвищення у званні — це "абсолютно логічна" нагорода за діяльність. А делегація в ПАРЄ, яка тоді досягла максимального результату, не отримала навіть грамоти чи подяки. І я знаю, чому.

Також колишній міністр оборони України Андрій Таран не закуповував снаряди та ракети, провалив усе, що можливо, але отримав статус Повноважного Посла України в Республіці Словенія від Володимира Зеленського. Так, то була йому така нагорода. Ну, не покарання ж це. А знята генпрокурор Венедіктова отримала посаду посла у Швейцарії. І також від Зеленського. Тож в Україні так було і залишається завжди.

Не треба дивуватися, якщо ви бачите поруч із гідними прізвищами ще й тих, хто отримав нагороду чи звання через близькість до влади, через свою лояльність чи чиєсь потужне лобіювання.

Наприклад, мало хто з вас побачив, що президентом Зеленським було надано спеціальне звання генерала поліції третього рангу полковнику поліції Колеснику Ярославу Васильовичу — начальнику Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області. Але навіть у Національній поліції трохи офігели від цього, а потім згадали, що відбувається з контрабандою на Закарпатті, і хто лобіював це нагородження, і все зрозуміли. Бо не так важливо, хто підписує указ про нагороди, важливіше — хто складає списки та лобіює. Ну й своїх ніколи не забувають. Тож менше дратуйтесь. І радійте тим, хто справедливо отримав нагороду від держави. Вони того варті!

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