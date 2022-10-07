У Лукашенко сломалась чуйка. Против него ополчились его же министры

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Забавная ситуация. Лукашенко потребовал заморозить рост цен. Причем по всей линейке. Это дикое решение, впервые за очень-очень долгое время премьер и несколько членов Совмина открыто выступили против. Лукашенко их заткнул и продавил решение, которое является откровенной дичью.

Почему это так? Ручное регулирование, которое опущено на уровень правительства и облисполкомов, даже при критической ситуации будет запаздывать. Причина старая — проблема качества исполнителей среднего звена.

Дальше — проще. Производители при росте цен на комплектацию (даже для сельского хозяйства — удобрения, корма, и т. д.) могут (точнее, с вероятностью 90%) столкнуться с падением прибыльности. Перекредитоваться? Даже если так — как отдавать кредит с нулевой или отрицательной рентабельностью? Далее — новые госкредиты уже под печатный станок. Прощай усилия Минфина и Нацбанка по оздоровлению финансовой системы.

Субсидирование требует денег, которые будут забирать у экспортеров. Но денежная масса повышается и это — давление на курс, не говоря о прямой предпосылке инфляции в виде пустых денег. Значит, вновь множественные курсы.

На этом фоне импортеры ограничивают поставки до минимума или закрываются. Национальные производители уменьшают отгрузку на внутренний рынок (естественно, надо быть кретином, чтобы работать в минус при наличии альтернативы).

Товаров становится меньше (не сразу — через 4-5 месяцев) и на этом фоне вводятся "нормы отпуска". То есть создается ситуация позднего СССР, которая и привела к краху совка. Но, в отличие от конца 80-х, даже в условиях авторитаризма представители правительства открыто выступили против дичи. Причин несколько.

Часть (как, например, Головченко по Госвоенпрому) видят колоссальные проблемы для "своей" отрасли. Часть, завязанная на бизнес, видит проблемы того самого бизнеса. И все они видят ситуацию, когда за логичные и предсказуемые результаты сегодняшней дичи их будут полоскать. При этом в создавшихся условиях они будут неспособны хоть что-то сделать ради работы пусть с нулевой, лишь бы не отрицательной эффективностью.

И тут мы упираемся в вопросы лояльности. В головах ряда исполнителей высшего звена звучит фраза: "Это уже полное сумасшествие". Причем настойчиво, с перспективами собственных проблем. Ведь Лукашенко никогда не признается в ошибках, а ищет виновных, врагов, козлов отпущения. Отпетлять сложно.

Поэтому через месяц-полтора, когда станет очевидной негативная динамика, Лукашенко попытаются вернуть в чувство. Глядишь, и какие-то позитивные новости придут, которые стабилизируют его эмоциональное состояние.

Если нет — начнут думать о том, как было бы хорошо при иных раскладах. В условиях автократии это прямой риск для "героя портретов и оргазма придворных пропагандистов". История знает множество примеров различных вариантов дворцовых переворотов. Начиная от лайтверсии транзита (по совету) до трагедии, несчастного случая, внезапных проблем со здоровьем.

Хотя, в предыдущем абзаце "Если", возможно, требует уточнения. Даже если удасться откатить назад, мысль о позитиве при иных раскладах уже укрепится.

Фактически, находясь после долгой поездки к Путину и предстоящего нового сложного визита и дополнительных проблем, Лукашенко начал уничтожать собственную власть. Впервые за долгий срок его решения даже тактически являются наихудшим вариантом лично для него. Не говоря уже о системе или о стране.

И у оппонентов Лукашенко начинается едва ли не идеальный вариант. Лукашенко становится токсичным. Его оппоненты (точнее — диалог с ними) — ключевое условие большинства внешних игроков для выхода из спирали конфликта. То есть можно "начать диалог", решить проблему Лукашенко (можно в другой последовательности), оставить за собой контроль над ситуацией, запустив особо публичных оппонентов в часть властных кабинетов.

"Чуйка" Лукашенко, которая позволяла ему удерживать власть, похоже, сломалась. При наличии нескольких плохих вариантов он выбрал наихудший для себя лично. Причем на пустом месте. Как говорят в Одессе, будет интересно посмотреть.

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