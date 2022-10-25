Си Цзиньпин готовит Китай к войне. Китайцев Си призвал опустить головы и тяжело трудиться

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Никакого инакомыслия или альтернативных мнений. Никакой оппозиции. В мыслях, действиях и решениях все должны следовать:

защите Си Цзиньпина и страны;

расширению государственного контроля за всеми сферами жизнедеятельности государства;

агрессивной дипломатии.

Теперь это называется "Демократия полного народного привлечения" и официально означает: обеспечение демократических результатов без политических свобод или выборов руководства.

"Только трудности приносят величие; только тяжесть приносит большую славу", — заявил Си Цзиньпин.

20 съезд КПК призвал поддерживать Си в мыслях, политике и действиях. Си Цзиньпин будет вести страну против множества непредсказуемых опасностей и опасных штормов, препятствующих подъему нации.

КНР должна изолироваться от западных ноу-хау и иметь возможность сама себя обеспечивать. Руководство Си имеет важное значение для искоренения серьезных опасностей, присутствовавших в партии, государстве и среди военных.

Си Цзиньпин и его идеология являются ядром партии и их авторитет нужно защищать — об этом говорится в изменениях в устав КПК.

Решительно противостоять и сдерживать тех, кто в глазах партии способствует независимости Тайваня. "Китай должен достичь глобального лидерства и стать современной социалистической супердержавой, представляющей новый выбор для человечества к столетию основания КНР — до 2049 года", — говорит Си.

Си высоко оценил боевой дух партии и призвал кадры решиться на борьбу, решиться на победу, опустить голову для тяжелого труда и быть решительными для продвижения вперед. Си готовит страну к войне и санкциям.

И о тех, кто будет создавать массовку в ЦК КПК:

Ли Цян: новый член. Как глава партии Шанхая, он руководил противоречивой блокировкой через Covid. Но его давние связи с господином Си, кажется, помогли ему справиться.

Чжао Ледзи: глава партийного агентства по расследованию коррупции и нелояльности.

Ван Хунин: ветеран идеологического провидца партии, сформировавшего националистические идеи господина Си.

Цай Ци: новый участник. Его связи с господином Си достигают более двух десятилетий в провинцию Фуцзянь. Си продемонстрировал свое доверие, назначив его главой партии Пекина, важнейшей столицы.

Дин Суэсян: новый член. Близкий помощник Си, он почти всегда путешествует с высшим лидером и помогает ему руководить партийными делами.

Ли Си: новый член. Является секретарем партии провинции Гуандун, где ужесточил контроль сверху вниз. Он собирается возглавить партийное агентство по расследованию коррумпированных или нелояльных чиновников.

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